Пражская стена Леннона, символ свободы. Что день грядущий ей готовит?

После смерти Джона Леннона в 1980 г. его чешские поклонники начали спонтанно собираться у стены на полуострове Кампа, которая огораживает сад аббатства Ордена мальтийских рыцарей. В его собственности и находится это полотно, расположенное в северной части Велкопршеворской площади.

Стену стали разрисовать, на ней появились тексты песен «Битлз», лозунги против тоталитаризма. Перед ними зажигали свечи, здесь же оставляли цветы. Пока коммунисты стояли за штурвалом власти, стену стремились повторно закрашивать, отстраняя побелкой нежеланные «художества». В последние годы представители Ордена мальтийских рыцарей жаловались в связи с массовым нашествием на импровизированную арт-сцену гостей столицы – турагентства безнаказанно направляли туда компании туристов, а сопровождающие их лица на месте раздавали им аэрозольные краски в баллончиках и фломастеры – рисуйте, ребята, на здоровье, – превратив это в прибыльный бизнес. На стене Леннона все чаще стали появляться среди прочих также достаточно вульгарные надписи и рисунки, не имеющие к музыканту и политическому активисту никакого отношения.

Совсем недавно началась реконструкция стены, которая завершится к середине ноября. Она проходит по заказу мальтийских рыцарей, предложивших после ремонта создать в этом публичном пространстве галерею под открытым небом. Стену пока закрыли защитной пленкой, а так как подробных объяснений жители города по этому поводу не услышали, некоторые волнуются – что же будет происходить с культовым местом Праги? Какова художественная концепция нового облика этой достопримечательности?

– Мы пока действительно официально не представляли художественную концепцию, так как она еще не доработана, но в ближайшие недели надеемся ознакомить с ней общественность. С этой целью мы уже обратились и к некоторым художникам. Однако прежде всего нам необходимо более полно информировать посетителей, приходящих на это место, как и пражан, которые живут по соседству, ежедневно здесь встречаются или пересекают Велкопршеворскую площадь, о том, что именно здесь сейчас происходит. Что тут проводятся работы по укреплению стены Леннона, чтобы она в итоге стала краше, отвечала плановым техническим и эстетическим параметрам. Первоначально рассматривался и вариант нахождения стены в строительных лесах в течение полугода, но мы его отклонили,

– рассказала «Чешскому Радио», сотрудница пресс-отделения Ордена мальтийских рыцарей Гедвика Чепелова.

На Велкопршеворской площади появятся камеры мониторинга

На Велкопршеворской площади до сих пор не было камер видеонаблюдения, и власти первого столичного района обязались установить достаточное число камер мониторинга на территории площади, чтобы воспрепятствовать правонарушениям со стороны спрейеров.

– Мы ни в коем случае не планируем создавать на этом месте некую особую зону, а лишь воспользоваться стандартными механизмами охраны, чтобы иметь в случае необходимости доказательства, кто является правонарушителем и т.п. Это также реакция на жалобы жителей соседних домов, которые оказались в дискомфортной ситуации в связи с летним наплывом туристов, организованных, скажем, не слишком серьезными турагентствами. Эти пражане часто сталкивались не только с правонарушениями на Пршеворской площади, но, и, по всей видимости, уголовными проступками.

Предшественница стены помнит лозунги в поддержку Египта и Насера

О предшественнице стены Леннона рассказал один из коренных пражан, живущих по соседству с Мальтийским садом уже с 1960-х годов.

– Я помню атмосферу тех лет, когда наше общество еще жило по совершенно другим, установленным «сверху» правилам. Надписи на этой стене стали появляться уже с 1950-х, когда проходила война в Корее, например «Прочь руки от Кореи». В период Суэцкого кризиса, или Синайской войны 1956-57 гг., на стене можно было найти лозунги в поддержку Египта и Насера и тому подобное. Надписи появлялись на здании французского посольства и вот том доме с номером 1 А и на стене Леннона, однако это были лишь отдельные возгласы в духе политических лозунгов того времени. После той катастрофы в Нью –Йорке, когда Джона Леннона застрелил сумасшедший фанат, здесь, на месте бывшего водопровода, возникло это мемориальное место.

Полуостров Кампа площадью пять га занял вторую строчку в рейтинге самых привлекательных городских островов по версии агентства VirtualTourist.

В будущем стену, как предполагается, будут украшать изображения, посвященные Джону Леннону и выполненные исключительно профессиональными художниками. Официальное ее открытие запланировано на 17 ноября в рамках празднования 30-летия со дня начала «бархатной» революции.