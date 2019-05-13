Пражская книжная ярмарка «Мир книги» 2019: Буквы разные читать

Кроме классических стендов различных чешских издательств каждый год почетным гостем фестиваля становится одна из стран-участниц. В зависимости от истории, литературной традиции и культуры этого государства, составляется также сопроводительная программа, лекции и мастер-классы. В прошлом году почетным гостем пражской книжной ярмарки был Израиль, а в этом году была выбрана не одна страна, а целый континент – Латинская Америка, поэтому на ярмарке можно было встретить множество писателей из южно-американских стран. Одним из наиболее ожидаемых гостей стал перуанский драматург и прозаик, лауреат Нобелевской премии в области литературы Марио Варгаса Льоса. Его приезд очень значим еще и потому, что это первый визит писателя в Чехию.

Кроме главных выставочных залов, расположенных в пражском Выставочном комплексе Голешовице, некоторые мероприятия проводились и на других площадках, например, в кафе Literární kavárna («Литературное кафе»), кафе Europa («Европа»), галерее Villa Pellé, центре современного искусства DOX и нескольких пражских кинотеатрах.

Однако, главным местом действия, несомненно, был именно Выставочный комплекс: на стендах, расположенных здесь, можно было ознакомиться с самой разнообразной литературой – от детских книжек до научных справочников. В отдельном зале были расположены стенды приглашенных стран-участниц, где можно было полистать книги на самых разных языках. О истории участия Украины в пражской книжной выставке рассказала Тетяна Окопна, пресс-секретарь посольства Украины в Чешской Республике:

— Украина участвует в пражской книжной ярмарке с 2015 года, однако первые три года наш стенд подготавливали украинские организации, функционирующие в Праге. В прошлом году патронаж над стендом взяло на себя посольство Украины в сотрудничестве с Украинским институтом книги. В этом году, к сожалению, из-за некоторых внутренних проблем и смены руководства в Институте книги, организатором стенда было лишь посольство Украины. Но мы надеемся, что в следующем году мы продолжим наше сотрудничество с Институтом книги.

Кроме приезжих гостей литературу на иностранных языках можно было найти также и на стендах чешских издательств или различных национальных организаций, одной из которых является Дом национальных меньшинств. О изданиях, публикующихся здесь, рассказала Виктория Крымова – редактор журнала «Русское слово» и представитель организации «Русская традиция»:

— Мы стоим у стенда пражского Дома национальных меньшинств, где представлены журналы, газеты, книги которые издают национальные меньшинства на своих национальных язык. Здесь можно увидеть издания на словацком, венгерском, украинском, немецком, польском, цыганском и русском языках. Я представляю журнал «Русское слово» и в целом книжную продукцию, которую выпустило издательство «Русская традиция».

Новый год – новые темы и сюжеты

Кроме почетного гостя, каждый год немного меняется тематика всего фестиваля, темы отдельных лекций и мастер-классов. О том, что нового в этом году можно увидеть на украинском стенде, рассказывает Тетяна Окопна:

— В этом году мы, как и год назад, представляем одинадцать различных издательств. Однако на этот раз мы сделали большой упор на детскую литературу. Кроме того, мы представляем множество книжных альбомов – об украинской вышивке, об украинских коврах и украинских национальных костюмах. И, конечно, здесь представлена и современная украинская литература. Но нашей главной гордостью в этом году является серия книг издания Tempora, представляющая собой целый цикл популярной жанровой литературы, таких как любовные романы, детективы и приключенческие рассказы. Все эти произведения были написаны в 20-х годах ХХ века различными украинскими авторами, многие из которых относились к украинскому авангарду. В Украине об этих авторах не говорили почти 70 лет, большинство украинцев узнали об этих авторах в 2014-2015 годах, когда были изданы первые книги этой серии. Это новое и очень красивое издание. Интересен также тот факт, что, несмотря на то, что эти книги были написаны почти век назад, они пользуются огромной популярностью среди читателей, я бы сказала, что это литература «на все времена».

Буквы, иерглифы и картинки

Организаторы выставки «Мир книги» стараются заинтересовать самых разных читателей, независимо от возраста, пола, увлечений и языка. И гостей выставки действительно невозможно разделить на отдельные группы – у стенда с комиксами можно встретить людей пожилого возраста, интересующихся молодежными тенденциями, а у стенда с поваренными книгами – суровых рокеров. А кто чаще всего интересуется изданиями на иностранных языках – представители национальных меньшинств или сами чехи? Рассказывает Виктория Крымова:

— Вы знаете очень по-разному.... Приходят и представители национальных меньшинств, причем спрашивают очень разные вещи, например, есть ли у нас моравское национальное меньшинство. Приходится объяснять, что такого национального меньшинства нет. На самом деле очень экзотические вещи иногда спрашивают. Например про арабское или иранские национальное меньшинство – спрашивают именно представители этих национальностей. Но и очень много чешской публики, которые радуются нашим изданиям. Можно услышать, например «Ой, журнал по-словацки, а я на словацком умею читать!» или «О, издания на русском, я когда учил этот язык в школе, можно ли это посмотреть, можно ли это взять?». То есть, в общем, интерес к жизни национальных меньшинств – и русского в частности – есть. Не могу сказать, что это никому не интересно.

Факт, что интерес к культуре разных стран велик как со стороны представителей национальных меньшинств, так и самих чехов, подтвердила также пресс-секретарь посольства Украины Тетяня Окопна:

— В этом году наш стенд очень заинтересовал представителей музеев и библиотек – им очень понравились наши иллюстрированные альбомы о национальных костюмах и вышивке, они признались, что до этого они ничего подобного не могли найти. К нам подходит много чехов – интересуются переводами украинской литературы или просто хвалят наш стенд (его автором является украинский дизайнер и график Олена Старанчук). Но приходит также немало украинцев, которые, в основном, покупают детские книги.

Директор пражской книжной выставки «Мир книги» Радован Ауер в интервью еженедельнику Echo24 сообщил, что по предварительным данным ярмарку в этом году посетило рекордное количество гостей – 50 тысяч человек. Кроме того стало известно, что в следующем, 2020 году, почетным гостем выставки станет Польша.