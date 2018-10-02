Правозащитники обвинили президента в расизме

Во время встречи с гражданами в Коэтине на прошлой неделе, подчеркнув, что он не является сторонником коммунизма, президент Чехии Милош Земан заявил: «Во времена коммунизма цыгане должны были работать. В большинстве случаев они трудились как землекопы, а когда они отказывались работать, то, объявив гнушающимися работы людьми, их отправляли в тюрьму».

«Кроме этого, имела место система, когда цыганскими трудовыми группами командовали также цыгане, пользовавшиеся естественным авторитетом. Когда кто-либо из их группы не трудился, они его поколотили. Это весьма гуманный и, как правило, эффективный способ», – подчеркнул в своем выступлении чешский президент.

Милош Земан также обратил внимание, что главная часть безработных, коих в Коэтине насчитывается 5% от общего количества трудоспособных жителей, также относятся к цыганскому национальному меньшинству. В качестве решения проблемы руководитель страны предложил заморозить выплату социальных пособий всем, кто откажется от предложенной им работы без уважительной на то причины, например, по состоянию здоровья.

В ответ на сказанное, пресс-секретарь Европейского центра по правам цыган Джонатан Ли опубликовал открытое письмо. По его мнению, речь идет о проявлении расизма и ненависти.

«Заявления Милоша Земана доказывают, сколь нормальным явлением в Чехии стало проявление расизма по отношению к цыганам. Не стыдясь открытых ненавистнических комментариев по поводу цыган, глава государства задает тон всему обществу», – уверен Джонатан Ли.

«Ваша грубая риторика, призванная вызвать страх и всеобщую ненависть, основанную на расизме, – сказано в открытом письме, – являет собой прямую угрозу демократическим ценностям, а также безопасности отдельных лиц и целых общин».

Джонатан Ли, назвав общее количество «расистских высказываний» Милоша Земана рекордным, призвал его уйти в отставку.

На обращение ответил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек: «Высказывания господина президента ни в коем случае не являются расистскими».