Православное Рождество в Чехии отмечают коренные жители и туристы

Статистика не отражает реального положения дел

Православное Рождество в Чехии отмечают тысячи верующих не только из числа коренных чехов, но, например, также сербы, не говоря уже о русских и украинцах. По последней переписи населения, к православным верующим в Чехии себя причисляет двадцать тысяч человек. Однако на деле их гораздо больше, так как в стране работают десятки тысяч граждан из Восточной Европы, не попавшие в последнюю статистику. Многие из них придут помолиться и в пражский храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Альбертове (на Слупи).

К традициям, которые соблюдают некоторые православные верующие в Чехии относится 40-дневный рождественский пост. Он начинается в день памяти святого апостола Филиппа, одного из двенадцати последователей Христа, поэтому носит название «филипповский». Пост подразумевает исключение из рациона пищи животного происхождения и алкоголя, тогда как рыбные блюда разрешаются.

В ряде храмов состоялось Всенощное бдение. Несколько свечей в Кафедральном православном соборе им. свв. Кирилла и Мефодия на улице Ресслова по случаю рождественской литургии зажигает также Галина, приехавшая в Прагу ради работы из западной Украины. Церковь, носящая имя этих Солунских братьев, которые пришли в Великую Моравию двенадцать веков назад и принесли славянам христианство Византии и глаголицу, считается главным православным храмом Чехии. Здесь служат утрени и всенощные, совершают обряды крещения и венчания, встречают праздники. При соборе действует воскресная школа.

Многие чтят традиции Рождества обеих христианских общин

– Мы, как и большинство других чешских жителей, практически всю жизнь отмечаем Рождество по григорианскому календарю 25 декабря из-за детей, которые ходят в школы и делятся там впечатлениями со своими сверстниками, чтобы подарки им, как и остальным, принес Младенец Иисус. Однако мы отмечаем также и православное Рождество 7 января.

Крконоше становятся все более популярными среди россиян

Многие туристы из России и Украины отметят православное Рождество в самых высоких чешских горах Крконоше. Владельцы местных отелей и пансионатов этому весьма рады, так как относят этих клиентов к категории выгодных. По их опыту, россияне по большей части предпочитают проживание в более дорогих отелях.

– В этом году у нас существенно увеличился поток туристов из Москвы, поэтому мы обеспечиваем для гостей трансфер из пражского аэропорта. С нашей точки зрения, это отличные гости, так как они используют все предлагаемые нами услуги, включая прокат лыж, сноубординга и упомянутый трансфер,

– рассказала «Чешскому Радио» менеджер отеля г. Шпиндлерув Млин Итка Гронешова. Это самый дорогой в стране горнолыжный курорт.

Гости из России и Украины отмечают Рождество в кругу своих близких и не требуют от персонала приготовления специального праздничного меню, отмечает Итка Гронешова.

– Мы стремимся сохранить у нас все рождественское убранство, которое украшало интерьер во время чешского Рождества, чтобы эти гости имели возможность спокойно отметить праздники по-своему, согласно собственным традициям. Они заказывают у нас стол, ужинают и дарят друг другу небольшие подарки.

Инструкторы потихоньку осваивают русский, гости – чешский

Инструктор по горным лыжам Kaтержина Донатова сегодня обучает, причем на русском языке, первым навыкам катания восьмилетнего Никиту из Беларуси.

– Я должна сказать, что мальчик очень способный. Всего за полчаса он блестяще справился с заданием, так что сейчас мы поедем кататься уже с большой горы.

Никита приехал в Крконоше со всей семьей: мамой, отцом и 14-летней сестрой. Мама начинающего лыжника – ее зовут Ольга – поясняет, что семья приезжает сюда в третий раз, и в этом году решила отметить Православное Рождество именно в Шпиндлером Млине.

Россиянка Валерия с мужем и сыном в Крконошах тоже далеко не первый раз, поэтому старается овладеть хотя бы минимальным словарным запасом чешского языка. Вместе с семьей, которую чешские горы привлекают высоким уровнем сервиса в отелях и ухоженными трассами, она в этото раз также отметит здесь православные рождественские праздники.

– Я думаю, что мы здесь уже в пятый раз. О возможности такого хорошего отдыха в Крконоше мы узнали от наших друзей.

Как сообщает зампредседателя Ассоциации турбюро, Чехия по-прежнему остается одним из наиболее безопасных туристических направлений.

Большинство русских туристов вернутся на родину в конце текущей рабочей недели.