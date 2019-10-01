Право на выбор – обслуживать или отказать

Чешская торговая инспекция, например, периодически осуществляет рейды, целью которых является выявление случаев дискриминации клиентов отелей и ресторанов. За первый квартал текущего года контролю подверглись 139 заведений. Дважды инспекторам пришлось вспомнить о штрафных санкциях.

Один из ресторанов на своем сайте не рекомендовал приходить туда с детьми младше 8 лет, а в другом отказывали в обслуживании клиентам, которые разговаривают по-чешски.

«Без оправданной причины невозможно, ссылаясь на возраст, отказать гостю отеля в обслуживании, запретить ему войти в здание или отказаться продать товар. Чешская торговая палата обязана следить за тем, чтобы предприниматели не допускали дискриминацию», – комментирует пресс-секретарь палаты Иржи Фролих.

Вацлав Старек, являющийся президентом Ассоциации отелей и ресторанов, уверен, что владельцы должны получить право выбирать клиентов: «Мы уверены, что собственник отеля или ресторатор должны иметь право принимать такие решения об ограничении, а клиент может выбрать, хочет ли он посещать заведения для всех и каждого, включая, например, семьи с детьми, или выберет место, где детей быть не может. Каждый должен иметь право на самостоятельное решение».

Добиться реализации своего плана владельцы гостиниц и ресторанов могут посредством законодателей, которые разработают и представят на обсуждение соответствующую поправку. Либо, считает президент Союза торговли и туристического бизнеса Томаш Проуза, отыскать необходимые статьи в существующем законодательстве: «Я не думаю, что надо писать специальный закон. Можно воспользоваться уже существующими правовыми рамками».

Еще один вариант – обсудить возможности корректировки толкования действующего закона с Чешской торговой инспекцией и Минпромом. Суды, подчеркивает юрист Гана Кордова-Марванова, неоднократно демонстрировали возможность разных толкований закона, препятствующего дискриминации: «Это продемонстрировал и Конституционный суд. Почему такое не могли бы сделать и другие государственные институты».

Упоминая о Конституционном суде, Гана Кордова-Марванова имеет в виду случай в городе Острава, где хозяин отеля не хотел обслуживать россиян, отказывавшихся подписывать заявление, что они осуждают аннексию Крыма. Рассмотрев соответствующую жалобу, Конституционный суд констатировал, что речь шла о выражении политических взглядов хозяина гостиницы, а не о дискриминации.

Юрист Гана Кордова-Марванов также считает, что часто владельцы ресторанов и отелей, вводя различные ограничения, не стремятся кого-либо подвергать дискриминации, а лишь пытаются удовлетворить запросы тех или иных клиентских групп.

– «Я считаю, что трактовка закона должна соответствовать – «естественному течению жизни». Она сама все расставит на свои места. Чрезмерное регулирование приводит к тому, что граждане стремятся закон не выполнять, а действовать в обход. Или же результатом становится применение санкций по отношению к тому, кто изначально не стремился никого дискриминировать».