Право на шопинг

И это не удивительно, ведь запрет распространяется не на все праздники – так, 1 мая, в День Труда, магазины работали в обычном режиме.

В России привыкли, что все заведения торговли открыты ежедневно и до позднего вечера, а многие и круглосуточно, в Австрии и Германии они, наоборот, закрываются каждое воскресенье, и немцы и австрийцы, проживающие недалеко от границы, часто ездят в этот день за покупками на чешскую сторону. В Чехии подход к режиму торговли можно назвать смешанным – с одной стороны, небольшие магазины прекращают работу в 18 часов и закрыты в субботу и воскресенье, но супермаркеты, как правило, работают до 21 часа, включая уик-энды.

В 2016 году в силу вступил закон, который обязывает магазины площадью более 200 м2 закрываться в определенные дни. Законодатели мотивировали свое решение тем, что закон позволит сотрудникам торговли проводить праздники со своими семьями, а не за кассой или на складе.

«Запретных» дней за год набирается семь: Новый год, то есть 1 января, Пасхальный понедельник, День Победы 8 мая, День святого Вацлава – праздник чешской государственности 28 сентября, день образования независимой Чехословакии 28 октября и два дня на Рождество – 25 и 26 декабря. В Сочельник торговля ведется только до полудня. При этом, например, и в Великую пятницу, и в Пасхальное воскресенье магазины работают как обычно.

В течение всего времени действия закона не утихают голоса его противников, которые называют его «возвратом к социализму». На закон даже пытались подать иск в Конституционный суд, что, однако, не было поддержано нижней палатой парламента.

«Я думаю, что государство должно регулировать те области жизни, где это необходимо – вопросы безопасности, армию и тому подобное, а в остальном пусть оставит нас в покое. Это – главная причина, по которой нас этот закон не устраивает», – говорил перед подачей заявления от группы сенаторов Ярослав Кубера от партии гражданских демократов. Председатель Экономической палаты Владимир Длоуги считает, что Чехия «плывет против течения»: «Это не соответствует международной тенденции. Часто в пользу закона приводят аргументы, что вокруг нас торговля в воскресенье запрещена, однако и в этих странах ситуация постепенно меняется – подход к этому вопросу становится более либеральным. Венгры это ввели, а потом от этого начали отказываться».

Критики закона также не устают указывать на дискриминационный характер закона – ведь торговые точки площадью менее 200 м2 в эти дни могут работать. Действительно, в праздники в небольших магазинчиках, которые в Праге, как правило, держат вьетнамцы, выстраиваются очереди, несмотря на то что цены там выше, чем в супермаркетах, а ассортимент весьма скуден. Накануне государственных праздников продажа продуктов питания в Интернет-магазинах возрастает на 10–20 процентов. У многих жителей страны время «пройтись по магазинам» бывает только в праздничные дни.

В настоящее время Комитет Сената по экономическим вопросам разработал поправку, предусматривающую отмену закона. В ее разработке приняли участие депутаты от ANO и гражданских демократов.

Однако пока все остается по-прежнему: за первое нарушение запрета на торговлю нарушителям грозит штраф в размере миллиона крон, а в случае «рецидива» сумма увеличивается в пять раз.

Председатель Сената, член социал-демократической партии Милан Штех уверен, что верхняя палата была права, вводя запрет. «Необходимо, чтобы у людей были условия проводить праздники достойно, в кругу своей семьи. Я уверен, что никакой опасности для торговцев это не представляет – они будут работать на семь дней в году больше или меньше, никакой роли не играет».

Сторонники закона указывают, что «свобода шопинга не относится к числу базовых прав человека», и «нельзя ставить все на службу консьюмеризму современного общества». Они критикуют и Ярослава Куберу, который заявил, что продавщицы якобы только рады работать в праздники, поскольку получают за эти дни надбавку. Торговая сеть Albert сообщает о закрытии своих супермаркетов в праздничные дни с подписью: «Я не видела, как растет мой сын».