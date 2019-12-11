Прага – метрополия ВИЧ-просвета

– Что конкретно означает подписание меморандума?

– Это предусматривает выполнение национальных программ противодействия ВИЧ/СПИДу и другим опасным вирусным заболеваниям, например, гепатиту. Цели установлены в Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС). Главные аспекты глобальной стратегии с названием «90-90-90» – приблизить победу над эпидемией СПИДа, расширить доступ населения страны к консультированию и тестированию на ВИЧ с использованием быстрых тестов, изменить отношение общества к инфицированным.

Стратегия «90-90-90»

– Почему используется именно «90-90-90», как оно расшифровывается?

– По принятой в 2016 году стратегии, желательно достичь такого состояния, чтобы 90% жителей страны знали свой ВИЧ-статус. 90% граждан, имеющих положительный статус, должны быть охвачены антирестровирусной терапией, и 90% населения из числа принимающих терапию должны иметь показатели вирусов в крови, которые приближаются к нулю – это так называемая неопределяемая вирусная нагрузка. Все это взаимосвязано, поэтому стратегия получила название «90-90-90»: эффективная профилактика, темпы диагностики и лечения оказывают прямое влияние на снижение темпов прироста. Принимающие терапию пациенты престают быть разносчиками инфекции.

– О каких заболеваниях, кроме ВИЧ/СПИДа идет речь?

– Член городского совета по вопросам здравоохранения Милена Йонова в интервью ежедневнику Mlada fronta Dnes (MfD) упомянула, что подключение к инициативе Fast-Track Cities открывает для Праги большие возможности в сфере эффективности и ускорения борьбы с ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половым и другим путем, например, гепaтитом. «Прага сможет использовать опыт свыше трехсот столиц мира, из которых многие продвинулись в этом направлении гораздо дальше, чем наша столица, поэтому они знают, какие инвестиции, в том числе в человеческие ресурсы, наиболее целесообразны»,

– отметила член горсовета.

Зона риска: более 500 человек не знают, что они заражены

– Чехия относится к тем странам, где давно проводятся масштабные планомерные мероприятия, призванные повысить информированность среди населения о рисках и мерах противодействия. Вот уже тридцать лет работает чешское общество «СПИД-помощь» («AIDS pomoc»), центр которого расположен в пражском Карлине. Он также известен под названием «Дом света» (Dům světla). В последнюю неделю ноября традиционно проходила и Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит. Приносит ли это ощутимые результаты?

– Несомненно, судя по сообщению Госуправления здравоохранения Чехии. Среди ВИЧ-инфицированных наметилась устойчивая тенденция не пренебрегать лечением. В 2013 году соответствующие препараты принимали 75% всех зараженных вирусом иммунодефицита, тогда как в 2018 году их доля увеличилась до 95,4%. В период с 1986 г. по 2018 гг. в Чехии было выявлено без малого 3 670 случаев заражения ВИЧ, у 660 он перешел в стадию СПИДа. 1650 гражданам диагноз поставили в Праге. Около трехсот больных скончалось. Как предполагают медики, более пятисот человек, проживающих в Чехии, не знают о том, что заражены ВИЧ.

– Известно ли, сколько диагностированных случаев приходится на долю иностранных граждан с постоянным местом жительства в Чешской Республике?

– Они составляют 30% всех выявленных случаев. При этом самый частый путь передачи ВИЧ – незащищенные гомосексуальные контакты: среди новых выявленных случаев инфицирования в 2018 году доля таковых составила 64,4%.

Одновременно специалисты предостерегают от выделения кого-либо из числа людей с положительным статусом в отдельную категорию, их стигматизации и дискриминации. Настороженное отношение к ВИЧ/СПИДу приводит в ряде случаев к отчужденному отношению к ним со стороны коллег и друзей.

«Весьма распространенным остается мнение, что нахождение рядом с инфицированным ВИЧ человеком на работе, в школе или, например, в одном кружке, сопряжено с риском. Это миф, так как более чем в 90% случаев вирус передается половым путем, еще 2-5% приходятся на долю инъекционных наркоманов»,

– сообщила изданию MfD врач Даниэла Франова, консультант по вопросам профилактики ВИЧ в Институте здравоохранения Чехии.