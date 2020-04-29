Прага превращается в Солсбери? В Чехии говорят о яде из Москвы и взяли под охрану муниципальных политиков

Глава администрации шестого района Праги Ондржей Коларж, инициировавший демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, помещен в некое безопасное место – куда именно, не знает даже его семья. Для телеканала Prima Коларж записал следующее сообщение: «Я могу сказать лишь то, что взят под охрану полиции. Охрана была мне выделена в связи с тем, что были установлены некоторые факты, а именно, что здесь находится русский, перед которым поставлена задача меня ликвидировать. Не только меня, но и господ Гржиба и Новотного».

Мэр Праги Зденек Гржиб неоднократно выступал с критикой политики Кремля и активно поддержал инициативу по переименованию площади перед зданием российского посольства в площадь Бориса Немцова. Также протест со стороны Москвы вызвал шаг мэрии, отказавшейся вернуть на фасад отреставрированной Староместской ратуши мемориальную доску с именем маршала Ивана Конева. Староста Ржепорые Павел Новотны столкнулся с обвинениями российской стороны в своей адрес, когда сообщил о планах установить на территории своего района мемориальную доску в память о власовцах, поддержавших Пражское восстание 1945 года.

Российские агенты и хакеры

Журнал Respekt сообщил, что три недели назад в чешскую столицу якобы прибыл некий сотрудник российских спецслужб, который привез с собой яд рицин. Его встретили на автомобиле российского посольства и отвезли в российское дипломатическое представительство. Как утверждает Respekt, специалисты по безопасности указали на потенциальный риск, которому, по их мнению, подвергаются муниципальные политики, которые «вызвали гнев Москвы». После демонтажа пражского памятника Коневу нацболы – члены незарегистрированной партии «Другая Россия» провели акции перед зданиями Посольства Чехии в Москве и Генконсульства в Санкт-Петербурге.

Появились сообщения о том, что за хакерскими атаками, предпринятыми на компьютерные сети ряда чешских больниц и пражского аэропорта, стоит Россия. Информационное агентство ЧТК цитирует чешских экспертов по безопасности, которые подозревают Россию в усилении вмешательства во внутренние дела Чешской Республики. В связи с этим ряд специалистов, включая бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла, призвал МИД Чехии занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

Премьер-министр Андрей Бабиш после консультаций с министром иностранных дел Томашем Петршичеком и переговоров с президентом страны Милошем Земаном сообщил следующее: «Я не думаю, что в нашей стране каким-либо образом усиливается давление с целью оказания влияния. Мы являемся суверенным государством и не допустим, чтобы какие-либо мировые державы оказывали влияние на наши политические решения. Да, появилась определенная информация, но мы на нее сразу же отреагировали. Министр иностранных дел Томаш Петшичек заявил об абсолютной недопустимости таких попыток. Недопустимо – если, конечно, это правда, – чтобы какое-либо государство проводило в отношении наших граждан те или иные акции. Естественно, что все это необходимо проверять и перепроверять. Чешское правительство взвесило возможные шаги, а глава МИД Томаш Петршичек провел беседу по этому поводу с российским послом – Россия все опровергает. Мы будем продолжать наши консультации. Как вы знаете, в Москве прошли враждебные акции в отношении нашего посольства. Министр Петршичек получил соответствующее задание и интенсивно работает над этим вопросом».

Одновременно глава чешского кабинета сообщил, что глава МИД не видит необходимости «в таком радикальном шаге как высылка российского посла».

Чешская Республика уважает свободу прессы

Российское посольство в Праге на своей странице в Facebook сообщает: «Обратили внимание на появившуюся в чешском издании "Респект" статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков, которые «в последние месяцы вызывали гнев Москвы». Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации». МИДы Чехии и России обменялись нотами протеста. «В Чешской Республике мы соблюдаем и уважаем свободу прессы и запрет на цензуру в соответствии с Хартией основных прав и свобод. Министерство иностранных дел не намерено и никогда не будет вмешиваться в эти вопросы. Мы отвергаем возможность вмешательства со стороны иностранных государств», – указано в заявлении МИД Чехии.

28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова в ходе пресс-конференции так прокомментировали последние события: «Сейчас нас обвиняют, что мы кого-то пытаемся отравить в Чехии неким веществом, которое кто-то привез в чемодане, и об этом известно соответствующим органам Чешской Республики, но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет».

Чешский политолог Михаил Романцов на сайте интернет-журнала Deník N поделился свом мнением о том, какие цели преследует Кремль, и почему он превратил снятие с одной из пражских площадей памятника советскому маршалу в одну из главных тем официальных российских СМИ и предмет постоянных протестов со стороны МИД РФ.

«Дело Конева» остается в Кремле на повестке дня

«Для Москвы «дело Конева» все еще стоит на повестке дня, и, вероятно, некоторое время будет там находиться. Это можно достаточно просто объяснить. В начале третьего десятилетия XXI века очевидно, что в мире меняется расстановка сил, а Россия относится к числу стран, чьи силы стремительно тают. В конкуренции с другими державами, прежде всего с США, Китаем и, возможно, Индией и Евросоюзом, на воображаемую чашу весов Россия может положить только полезные ископаемые и ядерное оружие. Первые можно найти и в ряде других регионов мира. Второе представляет собой угрозу, однако поскольку нападать на Россию никто не собирается, невозможно добиться с его помощью чего-то существенного. Если, конечно, вы не хотите других запугивать или шантажировать.

Для достижения целей пока используется «наследие великой Победы», одним из символов которой является и памятник, демонтированный в шестом районе Праги… Пока Москва не откажется от своих имперских амбиций, чего не происходит, она будет «защищать историческую правду и бороться с переписыванием истории», оказывая давление по всем доступным каналам и выражая протесты в адрес каждого, и Чехия не будет здесь исключением. При этом России придется реагировать на заявление чешского МИД, а в российском медиа-пространстве будут транслироваться голоса всех «друзей из Чехии» (и, возможно, Словакии), поддерживающие позицию России. Москва будет одновременно модифицировать свою точку зрения в зависимости от того, какие шаги предпримет чешское Министерство иностранных дел.

Памятник Коневу, переименование общественных пространств в честь убитых Бориса Немцова и Анны Политковской и мемориальная доска, напоминающая о роли Русской освободительной армии Власова в успехе Пражского восстания в мае 1945 года стали острейшими элементами наших внутренних политических дебатов.

Дискуссия о том, куда и почему мы пришли спустя тридцать лет после «бархатной» революции, чем мы довольны и недовольны, совершенно необходима. Однако она не должна сопровождаться угрозами и запугиванием, которые довели до того, что люди, действовавшие в рамках своих полномочий на выборных должностях, должны обращаться в полицию и использовать ее охрану», – заключает политолог Михаил Романцов.