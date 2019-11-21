Прага может «поднять веки» «Большого брата»

На камерах пражской системы видеонаблюдения в ближайшее время может быть активирована функция распознавания лиц. С такой просьбой в администрацию чешской столицы обратилась Краевая дирекция полиции. Стражи порядка, таким образом, смогут в автоматическом режиме следить за передвижением по городу тех граждан, которые окажутся в поле зрения объективов. На первом этапе тестирования системы полиция намерена задействовать лишь шесть уличных камер.
Защитники частной жизни граждан считают, что для активирования системы распознания лиц нет причин. Пражская администрация консультирует вопрос с Комитетом по охране личных данных.
«Лица граждан будут сканироваться, а полученные данные куда-то отсылаться, но контроля над тем, что полиция с результатами съемки делает, у нас не будет. Учитывая деликатности вопроса и обязанность обеспечения защиты личных данных, мы не хотим предоставлять доступ к камерам на постоянной основе. Необходимо, чтобы полиция ограничилась исключительными случаями», – комментирует глава комиссии по вопросам безопасности пражской мэрии Петр Глубочек.
Адвокат Ян Воборжил из правозащитного общества Iuridicum remedium не видит причин для использования в Праге системы распознавания лиц в рамках осуществляемого видеонаблюдения.
«Общее количество уголовных преступлений снижается, поэтому я не нахожу повода для использования упоминаемой системы. Органы государственного управления должны всегда соблюдать принцип соразмерности принимаемых мер и создавшейся ситуации», – подчеркивает Ян Воборжил.
По заявлению пресс-секретаря Краевой дирекции полиции Яна Данека, его структура в настоящее время стремится лишь открыть дискуссию о возможностях использования системы распознавания лиц при помощи камер наблюдения в будущем.
Как было сказано, мэрия обратилась за консультацией в Комитет по охране личных данных. Однако еще в январе эта инстанция одну просьбу такого рода уже отклонил. Речь шла о применении технологии face recognition для идентификации футбольных хулиганов на стадионах. Ответ был следующим: «…для обработки личных биометрических данных посетителей футбольных матчей нет достаточного юридического повода».
Систему распознавания лиц тестировали, например, в Лондоне. Местная полиция утверждает, что ошибки с идентификацией лиц система допускала лишь в одном случае из тысячи, а аналитики, проводившие свое исследование, заявили о том, что система распознавания в Лондоне ошибалась в 81% случаев. Методики подсчета в обоих случаях, однако, разные.