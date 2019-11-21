Прага может «поднять веки» «Большого брата»

Защитники частной жизни граждан считают, что для активирования системы распознания лиц нет причин. Пражская администрация консультирует вопрос с Комитетом по охране личных данных.

«Лица граждан будут сканироваться, а полученные данные куда-то отсылаться, но контроля над тем, что полиция с результатами съемки делает, у нас не будет. Учитывая деликатности вопроса и обязанность обеспечения защиты личных данных, мы не хотим предоставлять доступ к камерам на постоянной основе. Необходимо, чтобы полиция ограничилась исключительными случаями», – комментирует глава комиссии по вопросам безопасности пражской мэрии Петр Глубочек.

Адвокат Ян Воборжил из правозащитного общества Iuridicum remedium не видит причин для использования в Праге системы распознавания лиц в рамках осуществляемого видеонаблюдения.

«Общее количество уголовных преступлений снижается, поэтому я не нахожу повода для использования упоминаемой системы. Органы государственного управления должны всегда соблюдать принцип соразмерности принимаемых мер и создавшейся ситуации», – подчеркивает Ян Воборжил.

По заявлению пресс-секретаря Краевой дирекции полиции Яна Данека, его структура в настоящее время стремится лишь открыть дискуссию о возможностях использования системы распознавания лиц при помощи камер наблюдения в будущем.

Как было сказано, мэрия обратилась за консультацией в Комитет по охране личных данных. Однако еще в январе эта инстанция одну просьбу такого рода уже отклонил. Речь шла о применении технологии face recognition для идентификации футбольных хулиганов на стадионах. Ответ был следующим: «…для обработки личных биометрических данных посетителей футбольных матчей нет достаточного юридического повода».

Эффективность системы также под вопросом.

Систему распознавания лиц тестировали, например, в Лондоне. Местная полиция утверждает, что ошибки с идентификацией лиц система допускала лишь в одном случае из тысячи, а аналитики, проводившие свое исследование, заявили о том, что система распознавания в Лондоне ошибалась в 81% случаев. Методики подсчета в обоих случаях, однако, разные.