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Прага и Пекин – партнерские отношения двух столиц заморожены

Антон Каймаков
10-10-2019
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Чешская сторона недовольна тем, что в подписанном в 2016 году договоре фигурирует пассаж о признании политики единства Китая, то есть речь также идет о Тайване и Тибете. Как подчеркивает мэр Праги Зденек Гржиб, этого нет в подобных документах, подписанных китайской столицей с другими городами. Поэтому Прага предлагает их исключить из соглашения чешской и китайской столиц. Руководство Пекина считает действия пражской администрации грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

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Фото: derwiki / Pixabay, CC0Фото: derwiki / Pixabay, CC0

Городской совет Праги за аннулирование партнерского договора с Пекином уже проголосовал, но это решение еще предстоит обсудить депутатам городского собрания. Мэр Зденек Гржиб надеется, что будет получена поддержка.

Идею об аннулировании договора выдвинула представитель объединения STAN (Старосты и независимые) юрист Гана Кордова-Марванова. Ранее она заявляла: «В договоре о партнерстве нет места политическим декларациям. Я не согласна с тем, чтобы Прага выражала поддержку установившемуся в Китае авторитарному режиму». По ее мнению, исключением из документа строк о единстве Китая чешская столица выразит несогласие с нарушениями прав человека, имеющими место в Китае.

Томаш Петршичек, фото: Михаела Данелова, ЧРоТомаш Петршичек, фото: Михаела Данелова, ЧРо Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек по поводу решения Праги заявил о невозможности вмешательства, но одновременно призвал хорошо обдумывать все осуществляемые администрацией шаги: «Мы должны уважать решение демократически избранных органов самоуправления. Одновременно я хочу обратить внимание на то, что в сфере обеспечения соблюдения прав человека чешское правительство, общаясь с Китаем, делает достаточно много. Это неотъемлемая часть нашего диалога. Необходимо следить за тем, чтобы возможность ведения подобного рода дискуссии с Китаем не исчезла».

Спор между Прагой и Пекином сначала вылился в отмену, по инициативе Китая, гастролей чешских музыкальных коллективов, например, Пражской филармонии (Prague Philharmonia), Симфонического оркестра «Чешского Радио», Гварнери Трио Прага (Guarneri Trio Prague).

Далее последовало заявление пресс-секретаря китайского посольства в Праге, содержавшее призыв к столичным властям изменить свой подход – «…приспособиться к современному тренду развития и историческому прогрессу, и вернуться на путь поддержки двусторонних связей». Было также подчеркнуто, что в случае обратного, Прага «ощутит ущерб, нанесенный ее собственным интересам».

Зденек Гржиб, фото: Archiv Magistrátu hl. města PrahyЗденек Гржиб, фото: Archiv Magistrátu hl. města Prahy 10 октября 2019 года китайской стороной было оглашено незамедлительное прекращение всех партнерских отношений и официальных контактов между Пекином и Прагой.

Мэр чешской столицы Зденек Гржиб в twitter отреагировал: «Вторая договорная сторона сначала подвергла Прагу нападкам, а теперь к этому прибавились открытые угрозы. Я надеюсь, что на следующей неделе депутаты городского собрания также поддержат прекращение партнерских отношений». По мнению мэра, «сумасшедшие заявления китайского посольства» свидетельствуют о существовании абсолютно иного взгляда на мир, который Зденек Гржиб назвал «тоталитарным».

Для МИД Чехии обострение ситуации не стало неожиданностью.

«Такого шага со стороны Пекина можно было ожидать, так как Прага уже несколько месяцев подряд рассуждала о прекращении партнерских отношений именно из-за включенных в договор строк о политике единства Китая, которой Чешская Республика, однако, придерживается. Отношения между собой городов вовсе не являются отражением официального курса внешней политики Чешской Республики», – заявил министр иностранных дел страны Томаш Петршичек. Реакция Пекина, однако, восторга у него не вызывает.

Антон Каймаков
10-10-2019
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