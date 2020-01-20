Пожар в психоневрологическом интернате на северо-западе Чехии унес восемь жизней

Пожар в Вейпртах стал вторым по количеству жертв за последнее десятилетие в Чехии – в октябре 2010 года в огне погибли девять бездомных, обитавших в одном из пустующих зданий в Праге. О последней трагедии рассказывает Итка Гавдунова, мэр города Вейпрты, население которого составляет менее трех тысяч человек. «Пожар начался незадолго до пяти утра. Разумеется, мы все туда побежали. На месте уже были наши пожарные-волонтеры, которые прибыли за десять минут, потом приехали со всего края – из Хомутова, Клаштереца, Коваржской. Восемь погибших – это страшная трагедия, однако если бы пожарные не подоспели вовремя, жертв было бы гораздо больше, поскольку в здании был очень много дыма».

Город Вейпрты находится в горах Крконоше, относится к Устецкому краю и вплотную примыкает к немецкому поселку Беренштайн, который от него отделен пограничной рекой Полава. Почему не прибыли пожарные из Германии? Как объяснил пресс-секретарь краевой пожарной службы Лукаш Мраван, на месте было достаточно собственных сил, и дополнительная техника могла только затруднить работу. Задействовать вертолет не удалось из-за погодных условий. На пожаре работало семь бригад медиков, в том числе две из Германии.

Уже с восьми часов утра 20 января пострадавшим пациентам выплачиваются компенсации, сообщила министр труда и социальных вопросов Яна Малачова: «Сотрудники департамента труда здесь, прямо на месте, в здании мэрии, будут выплачивать экстренный дотации каждому из клиентов интерната на сумму до 50 тысяч крон (около двух тысяч евро)». Интернат «Кавказ», где произошла трагедия, предназначен для людей с психическими отклонениями. В момент пожара в здании находилось тридцать пять пациентов из тридцати девяти, преимущественно мужчины, а также три сотрудницы.

«Пациенты и раньше пытались поджечь здание»

Почему трагедии не удалось избежать? По утверждению мэра города, в здании была установлена система противопожарной безопасности, в том числе в туалетах. Она считает, что персонал интерната просто не в состоянии контролировать поведение пациентов, которых она косвенно винит в произошедшем. «К сожалению, клиенты интерната ведут себя по-всякому, а закон, увы, ошибочно часто бывает на их стороне. Они могут себе позволить почти все и уже несколько раз пытались поджечь объект – этот случай не был первым. Они могут приходить и уходить без всякого контроля, и приносят с собой спички и зажигалки», – сообщила Гавдунова, которая в ходе брифинга посетовала, что сотрудники не имеют права обыскивать пациентов, и призвала правительство пересмотреть этот вопрос.

Из-за такой ситуации служба социального обеспечения ранее установила в здании противопожарные двери и дополнительные датчики, однако этого оказалось недостаточно. В настоящий момент полиция квалифицирует произошедшее как «общественно-опасное преступление, совершенное по неосторожности». Либерецкий край, к которому относится город Вейпрты, начал проверку всех интернатов на своей территории.

Как сообщает издание DeníkN, в 2018 году некоторые местные интернаты проверяли сотрудники Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT), которые установили, что отдельные пациенты находятся под воздействием очень сильных успокоительных препаратов с опасными побочными эффектами. Однако непосредственно в «Кавказ» проверяющие из ЕС не приезжали. Руководство социальной службы, со своей стороны, указывает на нехватку персонала по работе с пациентами, страдающими психическими отклонениями.

«Какая-то чиновница МВД заблокировала рабочие карты для украинцев»

Отвечая на вопросы издания DeníkN, Виктор Колачек, директор городского управления социальной службы, в ведении которой находится сгоревший интернат, сообщил: «Мы хотели подключиться к правительственной программе и привезти квалифицированные кадры из Украины, поскольку на нашем рынке труда таких нет. Три месяца у нас проработало десять украинцев, а когда мы должны были оформить им рабочие карты, какая-то чиновница из МВД их заблокировала. Кстати, двое из числа украинского персонала раньше работали именно в сгоревшем «Кавказе». Никто из Министерства внутренних дел не отвечал на наши электронные письма и запросы».

При этом Виктор Колачек подчеркнул, что не хочет делать поспешных выводов о причинах трагедии. «В интернате Кавказ – свободный режим, все клиенты могут свободно передвигаться. Здание открыто, на ночь дверь запирает тот, кто приходит последним. Проблема с эвакуацией, возможно, возникла потому, что люди находились на втором этаже», – сообщил Колачек.

Мэр города Итка Гавдунова подтвердила, что в Вейпртах идет сражение за каждые дополнительные рабочие руки. Ранее, по ее словам, там удалось трудоустроить украинцев с высокой квалификацией. «Сегодня закон не позволяет нам нанять их повторно», – сообщила мэр в ходе брифинга.

Премьер Андрей Бабиш, прибывший на место спустя несколько часов после трагедии, обсудил меры, которые необходимо принять во избежание повторения подобных катастроф. По словам главы правительства, штат интерната недоукомплектован десятью сотрудниками. Омбудсмен Анна Шабатова требует проверить составление плана эвакуации интерната и соблюдение мер безопасности.

Помощь с размещением выживших пациентов предложил Карловарский и Южно-Чешский край, а пока строители проверяют состояние пострадавшего здания. Гетман Устецкого края Ондржей Бубенечек подтвердил, что краевые власти окажут помощь: «Мы поможем Вейпртам, чтобы люди в какие-то разумные сроки – через месяц или шесть недель – могли туда вернуться, и чтобы они оправились и от пережитой психической травмы».

Как сообщил Виктор Колачек, в настоящее время двадцать два пациента «Кавказа» временно размещены в различных социальных центрах города. Управление по социальным вопросам выясняет, куда их можно перевести на более длительное время, учитывая их интересы, нормы закона и сложившуюся ситуацию. Некоторые из проживавших в интернате страдают не только психическими, но и другими заболеваниями. Один из пострадавших, находящийся в больнице города Хомутов, остается в тяжелом состоянии и подключен к системе искусственной вентиляции легких. Состояние других госпитализированных, в том числе пациента, получившего ожоги, улучшилось.

Соболезнования родным и близким погибших выразил первый вице-премьер, министр внутренних дел Ян Гамачек. Причину возникновения пожара должна установить специально созданная комиссия.