Повестка дня: Вотум недоверия правительству Чехии

Против кабинета выступили гражданские и христианские демократы, Пиратская партия, ТОР 09, а также движения «Старосты» и «Свобода и прямая демократия». Сторонниками действующего кабинет являются депутаты правящего движения «ANO», возглавляемого премьером, и компартия. Социал-демократы, «вторая скрипка» коалиционного правительства, отдают предпочтение внеочередным парламентским выборам.

Премьер Андрей Бабиш настаивает, что возникший скандал искусственно сфабрикован журналистами, основан на лжи и преследует цель добиться отставки кабинета. Его сына, подчеркивает председатель кабинета, никто не похищал.

«Мои заявления, озвученные на прошлой неделе, большинство из вас интерпретировало так, что я не уважаю демократические принципы, и стремлюсь к ограничению свободы в нашей стране. Для тех, кто читал Конституцию, подобные заявления являются полной бессмыслицей. Аргументация моих политических соперников довольно слабая. В дело вновь идет ложь», – заявил с парламентской трибуны председатель кабинета министров страны Андрей Бабиш.

Председатель партии ТОР 09 Иржи Поспишил подчеркивает: «Исполнительный комитет ясно заявил, что Андрей Бабиш до сих пор четко и аргументированно не разъяснил ситуацию с отправкой своего сына за пределы страны. Актуальными остаются сигналы, касающиеся того, что премьер Андрей Бабиш препятствует расследованию уголовного дела, по которому он сам проходит в качестве обвиняемого. Это главные причины, почему мы считаем, что Андрей Бабиш не должен быть премьером Чешской Республики».

Лидер христианских демократов Павел Белобрадек: «У нас нет гарантий, что расследование уголовного дела, в котором он фигурирует, будет осуществляться без давления извне. Глава правительства обладает большим влиянием, которое может оказываться на прокуроров. Премьер способен повлиять на то, кто будет руководителем Генеральной инспекции сил безопасности. Речь идет о том, что сложившаяся ситуация может нанести ущерб нашей стране, как на внутренней, так и на международной сцене».

Согласно словам руководителя Гражданской демократической партии Петра Фиалы, оппозиция располагает голосами 92 депутатов, которые готовы воспротивиться действующему кабинету министров.

Для отправки кабинета министров в отставку заявленного количества, однако, недостаточно. Чтобы вотум недоверия имел свою силу, за него должен проголосовать 101 депутат.

Социал-демократы, участвующие в работе правительства, отказываются выступать против него напрямую. Они, как обещал председатель социалистов Ян Гамачек, в решающую минуту просто покинут зал заседаний. Одновременно было заявлено, что если будет собрано 105 голосов в пользу роспуска Палаты депутатов и проведение внеочередных выборов, то такой вариант 15 депутатов социал-демократов готовы продвигать. Для роспуска необходима поддержка 120 членов Нижней палаты.

История самостоятельной Чешской Республики помнит 13 голосований о недоверии правительству. Опыт показывает, что шансы оппозиции на успех в этом случае минимальны. Принудительно отправить кабинет министров в отставку удалось лишь один раз. В конце марта 2009 года, когда Чехия председательствовала ЕС, пало правительство премьера Мирека Тополанека.