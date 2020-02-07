Потомки автора скульптурной композиции для собора св. Вита обвиняют церковь в нарушении права собственности

Торжественное открытие архиепископом Пражским, кардиналом Домиником Дукой серебряной статуи патрона чешских земель св. Войтеха, его неродного брата св. Радима и духовного наставника Радлы состоялось в соборе св. Вита 19 апреля 2018 года. Это событие имело поистине историческое значение, так как церковь добивалась размещения статуи более 80 лет.

Общественный конкурс на создание скульптуры чешского святого проводился незадолго до начала Второй мировой войны в 1937 году. Его победительницей стала именно Карла Вобишова-Жакова, которая считается первым профессиональным скульптором-женщиной Чехии. Реализацию планов приостановило начало войны, а затем коммунистический переворот 1948 года.

Вобишова-Жакова успела создать лишь гипсовую модель, которая была выставлена в кафедральном соборе в 1947 году. После коммунистического путча, начавшего преследовать церковь и ее деятелей, семья скульптора в целях не допустить уничтожения статуи спрятала модель в тайном месте. Таким образом, в новом тысячелетии действительно появился на свет слепок скульптуры из серебра весом в 320 кг.

Нынешние потомки Карлы Вобишовой-Жаковой, однако, утверждают, что «церковь не владеет авторскими правами на статую, и ее открытие в соборе св. Вита состоялось без их согласия». В интервью ежедневнику Deník N они заявили, что запросили у церкви финансовую компенсацию, и не получив ее, пригрозили архиепархии судом.

«Семье было обещано, что статуя не будет публично выставляться до момента подписи лицензионного договора», - утверждает внучка скульптора Иозефина Жакова.

Адвокат потомков Томаш Нилсен в предисковом заявлении, направленном церковным юристам, утверждает, что архиепархия трижды нарушила закон, во-первых, создав форму для слепка, во-вторых, заказав серебряный слепок, и в-третьих, разместив скульптурное произведение в кафедральном соборе.

Семья также обнародовала неподписанный договор купли-продажи на сумму 250 тысяч крон. Существование документа подтвердила глава секретариата Доминика Дуки, сестра Доминика Яна Богушова, сообщив, что этот черновик был создан с целью понять притязания семьи, является исключительно ориентировочным и не имеет никакой законной силы.

Пражская архиепархия приводит обратные аргументы: по ее мнению, потомки Карлы Вобишовой-Жаковой не предоставили никаких документов, подтверждающих, что статуя находится в их собственности.

Спор усложняет факт, что инициатором создания серебряной статуи в 2010 году выступал как кардинал Доминик Дука, так и младший сын скульптора Карел, скончавшийся в 2015 г. По словам автора серебряного слепка Павела Горака, Карел надеялся на установление скульптуры в соборе и дал на то свое согласие.

«Договоры его не интересовали, он хотел, чтобы замысел его матери был реализован до конца», - цитирует Горака Deník N.

Торжественное открытие скульптурной композиции было приурочено к значимому событию - доставке на родину останков архиепископа Йозефа Берана, которые ныне погребены в соборе св. Вита.

Скульптура демонстрирует воскрешение св. Войтеха, за которым наблюдает св. Радим, младший брат Войтеха и первый архиепископ Польши, а также св. Радла, воспитатель и духовный наставник св. Войтеха.

Карла Вобишова-Жакова (21.1.1887 – 7.6.1961) окончила школу прикладного искусства в Праге, затем училась в Мюнхене, в Вене, а позднее в Париже у скульптора Эмиля Антуана Бурделя. Мать двоих сыновей, Пршемысла и Карела. Известна скульптурными портретами выдающихся личностей чешской культуры, например Ярослава Врхлицкого, Карела Гинека Махи, Каролины Светлой и других. Ее статуя Элишки Красногорской, созданная в 1931 году, украшает Карлову площадь в центре Праги. Вобишова-Жакова является также автором памятника павшим легионерам в г. Нова-Пака.