Потери питьевой воды в водопроводной сети составляют более 15 процентов. Много это или мало?

Эва Туречкова
22-10-2018
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В водопроводной сети Чешской Республики теряется около шестой части поставляемой воды. По мнению представителей водного хозяйства, это неплохой результат, ведь еще 30 лет назад утечка составляла треть объема поставок. Можно ли в эпоху повсеместно растущей нехватки питьевой воды действительно гордиться таким результатом?

Фото: Виен Хоанг, Pixabay / CC0Фото: Виен Хоанг, Pixabay / CC0 Тарифы на водоснабжение и канализацию растут не первый год. Увеличение цен, а также несколько лет засухи подряд стали решающими факторами, способствующими более осознанному подходу чехов к этому стратегическому сырью.

По мнению Олдржиха Власака, главы Ассоциации водопроводов и канализаций (SOVAK), объединяющей около 120 компаний, в том числе крупнейших игроков рынка водного хозяйства в стране, Чехия относится в рамках Евросоюза к странам с низким показателем потерь питьевой воды.

«Я должен сказать, что ситуация из года в год становится лучше. В настоящее время утечки составляют 15,4 процента, то есть они существенно ниже, чем в среднем по странам ЕС. Конечно, конкретные данные зависят от региона. В местах, где водоснабжение обеспечивают крупные компании, удалось снизить потери воды в водопроводной сети до 10 процентов. Это касается, например, Брно, где очень ответственно заботятся об инфраструктуре. В Праге ситуация тоже обстоит неплохо, около 12 процентов», - говорит директор Ассоциации.

Ян Даньгелка, фото: Адам Кебрт, Архив Чешского РадиоЯн Даньгелка, фото: Адам Кебрт, Архив Чешского Радио «Конечно, и эта вода не исчезает бесследно из круговорота, она впитывается в почву. Проблема состоит в том, что это - вода, которая прошла все процедуры очистки и обеззараживания. Количество питьевой воды со временем действительно может оказаться лимитированным. Представьте себе любое водохранилище – так вот его шестая часть используется не по назначению. Однозначно стоит потрудиться над тем, чтобы убытки стали еще меньше, хотя на ноль их, конечно, свести нельзя», - оппонирует замглавы чешского метеорологического ведомства Ян Даньгелка.

«Каждый литр воды, который мы можем сэкономить, нам может пригодиться, когда наступит сильно засушливый период. И, надо сказать, 2018 год был уже на гране, особенно в некоторых областях страны, где поставки обеспечиваются за счет грунтовых вод», - говорит Даньгелка.

Фото: Pixabay / CC0Фото: Pixabay / CC0 По словам специалиста, чешское Министерство охраны окружающей среды наладило сотрудничество с коллегами из Израиля, где охрана водных ресурсов на очень высоком уровне.

«Например, в Иерусалиме, в случае обнаружения утечки воды, не раскапывают всю улицу и не ищут, где трещины, а просто отключают на время водоснабжение, а по трубам прогоняют специальный патрон, который «заклеивает» дырки изнутри», - делится зарубежным опытом Даньгелка.

Эва Туречкова
22-10-2018
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