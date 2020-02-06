Потепление в Европе наступает быстрее глобального – средняя температура в Чехии повысилась на 2 градуса

Нагревание планеты происходит неравномерно. Потепление наиболее заметно зимой и в летние месяцы, менее весной и осенью. В глобальном масштабе быстрее всего нагреваются Арктика, Европа и север Азии.

«Наибольший рост температуры ежегодно зафиксирован в январе, июле и августе, наименьшие изменения наблюдаются в сентябре и октябре», - рассказал «Чешскому Радио» климатолог Ондржей Пржибыла.

Январь 2020 года был в мировом масштабе самым теплым за последние 40 лет. Средняя температура оказалась выше показателей за период с 1981 по 2020 г. на 3,1 градуса по Цельсию, предупреждают эксперты европейского ведомства Copernicus, которые следят за климатическими изменениями.

Экстремально теплая погода напрямую связана также с количеством осадков и толщиной снежного покрова, что особенно беспокоит чешских земледельцев.

«Если сравнить данные за последние двадцать лет, то эту зиму смело можно назвать самой сухой - количество воды в снежном покрове минимально. На средних и низких высотах уже особых изменений ожидать не приходится», - предупреждает гидролог Шимон Берха из Чешского гидрометеорологического института.

«Если исходить из средних показателей на начало февраля, то запасы воды в снежном покрове в это время должны составлять 2,4 млрд кубических метров, а реально мы на 126 миллионах кубометров, что значительно ниже нормы. Это худший результат за два десятилетия», - продолжает Шимон Берха.

В связи с экстремально теплой погодой высыхают колодцы и скважины, что заставляет органы местного самоуправления чаще обращаться за помощью к государству.

«Последний случай произошел буквально перед Рождеством. Тогда к нам в Государственный материальный резерв обратился Иржи Кожены, староста деревни Едоусов, где в десяти домах высохли колодцы и около пятидесяти человек остались без воды», - рассказывает пресс-секретарь Управления государственным материальным резервом Якуб Линка. О помощи просили также Микулашовице и Йиржиков в районе г. Дечин.

Это уже второй год подряд, когда приходится прибегать к резервам даже зимой, отмечает Линка.

По мнению климатологов и гидрологов, к теплым и сухим зимам, по всей видимости, придется привыкать.

«Один теплый январь или небывало теплая зима погоды не делают. Такое случалось и раньше. Но мы видим, что все статистические данные свидетельствуют о существенном и долговременном потеплении в течение всего зимнего сезона. Хуже всего ситуация обстоит в январе и декабре, меньше всего изменениям подвержен февраль. То есть, то, что раньше было исключением, теперь становится нормой, и наоборот. Холодная зима – это уже редкость», - подтверждает климатолог Павел Заградничек из чешского Института исследования глобальных изменений Czech Globe.