Посол Украины: «Вина УПА в уничтожении волынских чехов – миф, созданный в ЧССР»

Эти вопросы для «Радио Прага» на берегу Азовского моря прокомментировал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, сопровождавший чешского министра иностранных дел Томаша Петршичека в ходе его недавнего визита в Киев и Мариуполь.

– Какое впечатление оставил у вас визит в Украину господина министра?

– Просто замечательное. Я не знаю, что думает сам господин Петршичек, поскольку у меня еще не было возможности с ним это обсудить, но полагаю, что визит получился очень удачным, и прошли очень конструктивные и интересные переговоры. «Жемчужиной» поездки стало посещение востока Украины, а именно Мариуполя. Думаю, что для господина министра было важно собственными глазами увидеть, что здесь происходит, какие последствия принесла блокада Россией Керченского пролива и Азовского моря. Во время брифинга, прошедшего в порту, он смог узнать о том, что ситуация действительно катастрофическая. Разумеется, мы благодарны господину министру за то, что он решил не только приехать в Украину, но и побывать на востоке страны. Я надеюсь, это поспособствует тому, что голос Чешской Республики в поддержку Украины и в дальнейшем будет громко звучать в Европейском союзе.

– Какую именно помощь Чешская Республика оказывает Украине, прежде всего, Мариуполю и затронутым военным конфликтом регионам?

– Поддержка охватывает, прежде всего, сферу образования, здравоохранения и развития гражданского общества. Надеюсь, что после визита министра иностранных дел чешская сторона откроет и другие проекты, направленные на помощь именно этому региону.

– Как Чехия может помочь в освобождении украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Азово-Керченской акватории и находятся в российской тюрьме?

– К сожалению, у самой Украины нет практически никаких инструментов, чтобы повлиять на Россию, поэтому здесь очень важна позиция международного сообщества, прежде всего стран Евросоюза, в том числе Чешской Республики. Действия России являются грубым нарушением международного права. Задержанные моряки – не преступники, а военнопленные. Мы благодарны чешским дипломатам, которые наряду с дипломатическими представителями других стран, присутствовали на судебном заседании в Москве. Мы надеемся на такую поддержку как усиление давления на Россию, а, возможно, и усиление санкций и введение нового пакета санкций в отношении тех, кто допустил нарушение международного права в случае с украинскими моряками.

– Что вы ожидаете от Чешско-украинского форума, с инициативой создания которого выступил господин Томаш Петршичек?

– Полагаю, что подобный форум будет иметь большое значение. Разумеется, мы будем обсуждать там и вопросы, связанные с прошлым. Однако, прежде всего, как подчеркнули главы чешского и украинского МИД, этот форум должен заниматься вопросами развития наших отношений в будущем. Я полагаю, что в рамках этого форума мы будем обсуждать вопросы евроинтеграции Украины, совместной борьбы с дезинформацией, кибербезопасности, однако и вопросы, связанные с нашей общей историей.

– Если мы коснулись истории, то здесь нельзя не вспомнить, что господин министр перед визитом сообщил о своих намерениях лично обсудить с украинской стороной новый закон о военных ветеранах, к которым причислены все без исключения бойцы Украинской повстанческой армии – вооруженного крыла Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Ранее статус ветерана распространялся только на тех, кто принимал участие в боях с немецкими оккупантами в 1941-44 гг. и не причастен к военным преступлениям.

Чешская сторона напоминает, что УПА виновна в убийствах волынских чехов. Поднял ли господин министр этот вопрос в ходе визита?

– Да, господин Петршичек об этом говорил, хотя, по моему личному мнению, в истории Чехии и Украины нет болезненных точек пересечения. Я говорю об этом открыто и выступил по этому вопросу со статьей, опубликованной ранее в чешской прессе. По моему мнению, тема Украинской повстанческой армии в Чехии создана несколько искусственно. Разумеется, история УПА неоднозначна и в определенной степени противоречива, однако Украинская повстанческая армия не воевала с волынскими чехами – тому есть доказательства в архивных документах и исследованиях историков. Так что это – миф, созданный в Чехословакии коммунистами после Второй мировой войны, который, к сожалению, жив и сегодня. Так что нам нужно вместе сделать все для развенчания подобных мифов.

Президент Милош Земан выступил за то, чтобы Чешская Республика выразила официальный протест против принятого Украиной закона о ветеранах, и причислил бандеровцев к военным преступникам.

«Волынской резней» называют геноцид, который в 1943–1944 годах проводился в области Волынь, оккупированной нацистской Германией, и унес жизни десятков тысяч местных жителей. Жертвами трагедии стали, прежде всего, поляки и украинцы, а также представители других народов, в том числе русские, евреи, армяне и чехи, проживавшие в этом украинском регионе. Чешские историки считают инициаторами этнических чисток украинских националистов из рядов УПА.