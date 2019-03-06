Пора превращать деньги в вино

Некоторые бутылки коллекционных вин открывают вскоре после покупки, другие отправляют на специальные склады на несколько лет. Эти вина приобретают для того, чтобы их цена с течением времени росла, росла и росла.

С каждым годом «винных» инвесторов становится все больше, и основная заслуга здесь принадлежит чешской экономике, считает основатель инвестиционного фонда Vine Management Мартин Коварж: «Чешские семьи рекордно разбогатели, у них появились значительные активы, поэтому они могут себе позволить рассматривать и другие, менее привычные виды инвестиций, отличные от таких традиционных направлений как недвижимость, акции и ценные бумаги».

Однако найти именно то вино, которое со временем повысится в цене, – задача не из простых. К тому же такие драгоценные бутылки требуют тщательной заботы: владелец должен хранить их на профессионально оборудованном складе, при определенной температуре воздуха. Идеальным местом считается то, куда хозяину приобретения не сложно быстро добраться, – ведь в минуту слабости он может уничтожить выгодное вложение, откупорив и выпив заветную бутылочку.

В любом случае, одной бутылки для более или менее серьезного вложения денег не достаточно, напоминает знаток вин Мартин Копецкий: «Стандартный объем, который может быть использован с коммерческой целью, составляет 12 бутылок. Если у вас будет меньшее число, продать их будет сложнее. Расчет ведется именно на дюжины».

Рост цены благородного напитка объясняется тем, что проходящие в нем химические реакции с течением времени улучшают вкусовые характеристики. То, что хорошее выдержанное вино стоит дороже, известно не только специалистам. Минимальный срок инвестирование в вино составляет десять лет, в идеале – пятнадцать.

Старинные и коллекционные именные вина ценятся выше, если они связаны с историческими датами или производились небольшими партиями. Большую роль в определении стоимости вина играет принадлежность к бренду и приобретение его у известного винодела.

Неопытным инвесторам подобным видом капиталовложений могут помочь инвестиционные фонды. Чаще всего вина, служащие для инвестиций, имеют французское или итальянское происхождение.

Колебание стоимости вин отслеживает The Knight Frank Fine Wine Icons Index. Согласно этому рейтингу, в 2018 году лидерами роста оставались вина Бордо и Бургундии, которые постепенно догоняют Пьемонт, Тоскана и Шампань.

Однако вложить деньги можно, например, и в виски – тут чаще всего выбирают продукцию Шотландии или Японии. Их цена составляет десятки, а то и сотни тысяч крон. Пока не освоенными в Чехии сегментами схожего инвестиционного рынка остаются, например, вложение денег в пармезан или бальзамический уксус.

Приумножить свои капиталы можно и путем приобретения раритетных автомобилей, считает Павел Лацина, исполнительный директор компании Car Bohemia. «Могу с уверенностью сказать, что растет число людей, вкладывающих деньги в старинные автомобили – на десятки процентов в год». По мнению специалиста, окупится даже вложение в старинное авто, стоимость которого составляет и 50 тысяч крон, или около двух тысяч евро.

Такие виды инвестиций как приобретение произведения искусства и предметов антиквариата в Чехии давно освоены.