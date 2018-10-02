Поправки в дорожный закон: о чем надо помнить водителям на чешских дорогах?

Главная новинка - водители, подъезжая к пробке, обязаны встать и двигаться в ней таким образом, чтобы в любую минуту обеспечить беспрепятственный проезд машин спасательных служб.

«Коридор для спасателей надо создавать на всех автомагистралях и многополосных дорогах. И что самое главное, не в момент, когда вы уже встали в пробку или вот-вот встанете в ней, а еще тогда, когда машины медленно, но едут»,- объясняет специалист по безопасности дорожного движения Роман Будски.

«Начиная с 1 октября, коридор для проезда спасателей в обязательном порядке образуется между двумя крайними левыми полосами, вне зависимости от того, сколько всего полос на дороге, две, три или четыре. Всегда надо оставлять место между левой полосой и остальными, которые расположены правее от нее», - рассказывает Будски.

Эксперты подсчитали, что если сократить срок прибытия Скорой помощи к месту ДТП на четыре минуты, то шансы пострадавших на выживание увеличиваются на 40 процентов.

Какие штрафы предусматриваются за несоблюдение этого правила?

«В Чешской Республике - это две тысячи крон, в случае административного разбирательства - 2500. На мой взгляд, это не так уж и много, многие водители могут посчитать, что им выгоднее сэкономить время, проехать по коридору и заплатить. Однако в соседних странах с этим намного строже, и мы со временем пойдем по тому же пути. В Германии за нарушение данного правила предусматривается штраф 240 евро и месяц запрета на вождение, а в Австрии все еще строже – максимальный штраф за несоблюдение нормы составляет 2176 евро».

Аналогичное правило, которое обязывает водителей быть предусмотрительными и заранее создавать улочку для проезда машин спасательных служб между крайними левыми полосами, действует уже в Словении, Венгрии, Австрии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, а теперь еще и в Чехии.

Электромобили получат специальные номера

Следующим новшеством является введение новых специальных номеров для электромобилей. Начинаться они будут с латинских букв EL, и благодаря своему новому официальному статусу их водители получат право на бесплатный проезд по автомагистралям, а также разрешение пользоваться специальными выделенными полосами, предназначенными в настоящее время лишь для машин общественного транспорта и такси.

«Новые номера могут запросить водители автомобилей с электрическим приводом, гибридных авто, а также машин с водородным двигателем. Они будут предоставляться бесплатно», - сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта Ленка Резкова.

«Мы всегда хотели, чтобы наши автомобили официально отличались от остальных. Например, электромобилям разрешается парковаться на территории Праги бесплатно, что дает огромную выгоду их владельцам. А вот в других городах такие льготы пока не ввели, ссылались на то, что экологические автомобили с виду не отличить от других машин», - рассказал Чешскому Радио глава Ассоциации электромобильной промышленности Яромир Марушинец.

Новые номера начнут выдавать с апреля будущего года.

Без лампочек и электрических предохранителей

Все водители без исключения должны проверить содержимое автоаптечки, а также приобрести авто-огнетушитель. Как и раньше, в машине должны быть светоотражающие жилеты, а также знак аварийной остановки. Однако, начиная с октября, отпадает обязанность возить с собой запасные лампочки и электрические предохранители. Тем водителям, у которых заключен договор со Службой помощи водителям, не нужно иметь в багажнике даже запасное колесо. Это касается и машин на шинах, оснащенных технологиями, позволяющими доехать до ближайшего сервиса и на спущенном колесе.