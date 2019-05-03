Поправка о донорстве органов спасет жизни десятков чешских пациентов

До сих пор пересадка донорских органов от иностранных граждан была возможна только после выяснения позиции, которой придерживалось непосредственно скончавшееся лицо. С этой целью делались запросы в заграничные инстанции, где подобного рода информация может храниться. В ряде случаев, когда, например, речь шла о трансплантации почек или сердца, операция не состоялась из-за потери времени.

Непосредственно с чешскими жителями все просто. «По умолчанию» каждый гражданин Чехии после смерти является потенциальным донором органов, которые можно изъять и использовать для пересадки без излишней бюрократической отсрочки. Если же чешский гражданин не желает становиться донором органов, то он должен подать письменное заявление с отказом и его имя буде внесено в специализированную базу данных.

Чаще всего для пересадки используются печень, почки, сердце или легкие.

«Старая норма для нас была очень сложной для выполнения. Нам приходилось долго выяснять у заграничных коллег – была ли у скончавшегося пациента карта донора или, был ли он включен в специальный регистр. Или же нам приходилось искать место жительства семьи. Новые правила позволяют решить вопрос о донорстве органов через близкое пациенту лицо. Либо будет получено согласие, либо отказ. Я очень рад внесенным изменениям в первую очередь из-за наших пациентов, которых в списках ожидания сотни. От умерших иностранных граждан мы можем каждый год получить 50-100 органов, которые принесут пользу ожидающим пересадки людям», – комментирует Милош Адамец, директор Координационного центра трансплантаций.

В 2018 году в Чехии было проведено более 280 тысяч пересадок органов. В списках ожидающих трансплантаций пациентов в настоящее время числится около 800 человек.

Кроме решения проблем, связанных с изначальной формулировкой «трансплантационного закона», врачам приходилось сталкиваться также с ограничениями нормы GDPR, защищающей личные данные граждан.

– «Законодательство GDPR в некоторых случаях нам не позволило осуществить изъятие органов для трансплантации. Один раз, например, мы просили французскую сторону проверить регистр граждан, отвергающих донорство. Они нам, однако, согласия не дали. Подобное произошло и в случае с Австрией».

С Координационным центром трансплантаций тесно сотрудничают отделения Полиции по делам иностранцев, которые ныне займутся сбором информации о «близких лицах» иностранных граждан, проживающих в Чехии. А таковых в стране зарегистрировано 550 тысяч человек – это 5% от общей численности населения Чешской Республики.

«У иностранцев с ПМЖ мы располагаем базовыми данными, например, контактными адресами и данными о месте работы. В этих случаях есть возможность найти и их близких людей. Если Полиции по делам иностранцев не удастся найти родственника иностранца в течение 72 часов после его смерти, то его органы для трансплантации использовать уже нельзя», – подчеркивает Рената Грецманова, пресс-секретарь Полиции по делам иностранцев.

Самой многочисленной группой проживающих в Чехии иностранцев являются граждане Украины.

«Я считаю, что вступившая в силу поправка в порядке. Трансплантация органов поможет спасти жизнь другого человека. Однако у людей старшего поколения роль играют религиозные аспекты. У них существует убежденность, что человек, как родился, так и должен умереть, то есть, что касается трансплантаций, уйти в иной мир без вмешательств в его тело извне. Молодое поколение уже знает, что такое трансплантация. У них другие взгляды», – уверен Виктор Райчинец, глава организации Украинская инициатива в Чешской Республике. Он считает, что молодые украинцы, в случае вопроса о трансплантации органов их умерших родственников, скорее всего, дадут свое согласие.