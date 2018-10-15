Поможет ли марихуана вылечить рак?

Ученые Академии наук Чехии и Международного института по исследованию конопли и канабиноидов (ICCI) на прошлой неделе подписали соглашение о сотрудничестве. Одна из его целей – разработка оборудования, которое поможет исследовать воздействие медицинского каннабиса на человеческий организм, и, в частности, возможности использования таких препаратов при лечении рака мозга.

«На сегодняшний день совершенно однозначно подтверждено, что конопляная терапия весьма эффективна в качестве поддержки при использовании основных методов онкотерапии. Прежде всего, она помогает справиться с приступами тошноты как частым побочным действием противоопухолевой терапии, а также способна вернуть аппетит пациентам»,

– перечислил положительные свойства медицинской марихуаны профессор Павел Кубу, директор Международного института по исследованию конопли и канабиноидов, который был открыт в Праге в 2015 году.

Можно ли прибегнуть к марихуане не только с целью купирования побочных эффектов химиотерапии? Медики на данный момент не располагают доказательствами того, что можно целенаправленно использовать препарат для лечения онкологических пациентов. Помимо прочего, также потому, что ученые пока не знают, какой именно из двух видов каннабиноидных рецепторов в органах человека сигнализирует о наличии в организме конкретного онкологического заболевания. Прорыв в этой сфере поможет осуществить медицинский диагностический аппарат iBodies. Над этим проектом совместно работают ученые Института макромолекулярной химии и Института органической химии и биохимии АН ЧР (ÚOCHB).

«iBodies расшифровывается как сочетание двух английских слов inhibitor и Bodies. То есть в рамках нашей программы это активная молекула IHB, которую разрабатывают коллеги в Институте органической химии и биохимии, плюс Bodie, то есть телесный корпус, синтетический полимер, за разработку которого отвечаем мы»,

– информировал «Чешское Радио» Либор Костка, сотрудник Института макромолекулярной химии.

«Мы представим водорастворимый полимер. В наших лабораториях этот полимер долгое время исследуется в качестве носителя препаратов с противоопухолевым действием. Сейчас мы тестируем полимер для использования iBodies, чтобы понять, применим ли он и для других целей»,

– пояснил Владимир Шубр, сотрудник Института макромолекулярной химии (ÚMCH).

В том случае, если при помощи нового медицинского прибора удастся определить в опухолевых тканях наличие одного из двух каннабиноидных рецепторов, медики смогли бы в будущем использовать для лечения рака конкретный препарат на основе каннабиса.

