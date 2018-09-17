Положение в области здравоохранения Чехии ухудшается

С требованием профсоюзов категорически не согласен министр здравоохранения Адам Войтех, а заявление о том, что в случае, если зарплаты не будут повышены, они объявят забастовку, он назвал неуместным. О позиции министра в свою очередь крайне негативно высказалась председатель Профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения Дагмар Житникова:

— В ходе переговоров мы предложили, чтобы надбавка для медсестер и других медицинских сотрудников была финансирована за счет государственного бюджета. Представители правительства наше предложение не поддержали. К сожалению, ситуация находится в том же состоянии, что и после встречи с министром Адамом Войтехом. На данный момент соглашение невозможно: министр сообщил, что специальным постановлением будут установлены расходы для всех больниц, поликлиник и других медучреждений и прописан размер финансирования, что не позволит увеличить заработную плату на 10%.

Профсоюзы не согласны с семипроцентным повышением зарплат уже потому, что оно коснется не всех медработников, а лишь отдельных специальностей. В результате, медицинский профсоюз остается единственной организацией, так и не договорившейся с правительством. Как утверждает Дагмар Житникова ситуация в здравоохранении не улучшается еще и потому, что политики пытаются решить проблемы одноразовым поднятием зарплат, в то время как менять систему надо целиком. Здравоохранения в ЧР по словам госпожи Житниковой не финансируется недостаточным образом – в то время как в других странах ЕС на здравоохранение идет 9,5% от ВВП, в Чехии чуть более 7%.

Однако и план по одноразовому повышению зарплат медперсоналу по мнению Дагмар Житниковой составлен неразумно – молодым врачам зарплаты поднимут на 7%, врачам-специалистам всего на 2% и в результате зарплаты специалистов и интернов практически сравняются, что недопустимо. Об этих и других недостатках в финансовом плане министра рассказала Дагмар Житникова:

— В постановлении нет пункта о повышении зарплат для логопедов, биохимиков, психологов и других медработников. Политики, видимо, не считают нужным повышать им зарплаты, потому что это профессии с более высокой тарифной ставкой. У представителей некоторых специальностей зарплата вырастет лишь на 2%, и именно они все чаще уходят из сферы здравоохранения или открывают частные кабинеты. Результаты этого процесса ощущают и пациенты: в стране острая нехватка специалистов, и людям приходится несколько месяцев ждать осмотра у нужного врача.

Кадровая ситуация в сфере здравоохранения продолжает ухудшаться, из-за нехватки кадров по всей стране закрываются больничные отделения. Одна из основных проблем – нехватка младшего медицинского персонала, в первую очередь медсестер. В прошлом году средняя валовая зарплата медсестры составляла 30 866 крон (1211 евро). Проблема заключается в том, что финансовая оценка не соответствует рабочей нагрузке. Более подробно ситуацию описала Дагмар Житникова.

— Мне часто пишут медсестры, посылают свои расписания дежурств. Многие из них работают по 200 часов в месяц, у некоторых бывает по двадцать двенадцатичасовых дежурств в месяц. За счет увеличения рабочих часов растет и заработная плата, но надо понимать, что это не оклад, а зарплата с учетом переработки. В то же время, если бы медсестры не брали дополнительных часов, чешское здравоохранение рухнуло бы. Поэтому мы и хотим повысить начальную ставку, а также решить проблему сверхурочных и нормализовать количество медсестер на дежурствах в больницах. Нередко на ночном дежурстве присутствует только одна медсестра на все отделение с 30 пациентами, а это огромная нагрузка.

Из-за высокой нагрузки и большого количества сверхурочных часов многие медсестры, имеющие высшее образование, увольняются из больниц и находят работу в поликлиниках или частных медучреждениях, а иногда полностью уходят из здравоохранения.

