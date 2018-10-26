Половина чехов не знает, как звали первого чехословацкого премьера

- По-моему, первым премьером был Штефаник. - Нет, им был Карел Крамарж. - Крамарж? Вот как…

На вопросы агентства по изучению общественного мнения SC&C отвечали две тысячи чехов. В то время как точную дату возникновения государства знали практически все, правильно назвать фамилию первого главы правительства удалось лишь половине опрошенных. С большими трудностями респонденты встречались в поисках верного ответа и на другие вопросы, например, «Какой язык был государственным в период существования Первой Республики?» На выбор предлагались чешский, словацкий, немецкий и чехословацкий языки. «Чехословацкий», в итоге, назвали лишь немногие.

Наиболее крепким орешком оказался политик, который 28 октября 1918 года под статуей святого Вацлава на Вацлавской площади первым провозгласил независимость Чехословакии. Имя Исидора Заградника выловили из памяти лишь 13 процентов респондентов.

«Больше ошибок допускали менее образованные люди. Наоборот, процент правильных ответов среди респондентов с высшим образованием достигал 90. С ними практически не о чем было дискутировать», - сообщила «Чешскому Радио» автор опроса Яна Гаманова.

Успешными оказались также люди в зрелом возрасте.

«Старшее поколение, представители которого учились по школьной программе, основанной на зубрежке, проявило больше знаний, чем молодежь. Но надо учесть и то, что пожилые люди имели возможность лично общаться с теми, кто жил в пору Первой Республики. Это тоже играет важную роль», - объяснила Гаманова.

Историк Войтех Кинцл в этой связи упоминает первый опрос общественного мнения, проведенный на эту тему еще в 1946 году. «Кстати, в то время мы были одним из первых европейских государств, где работал Институт по изучению общественного мнения. Респонденты тогда отвечали также на вопрос, какой период в истории государства они считают самым успешным. (Первая) Чехословацкая Республика оказалась на третьем месте, за гуситскими войнами и периодом расцвета при Йиржи из Подебрад. Это очень интересный контраст. С другой стороны, среди видных государственных деятелей наибольшей популярностью однозначно пользовался Томаш Гарриг Масарик, опередив других чехословацких политиков, например Эдварда Бенеша, и даже святого Вацлава. Так что нам есть с чем сравнивать сейчас».

«Мы не ставили перед собой цель проверять знания сограждан. Мы хотели дать импульс дискуссии на эту тему, помочь людям вспомнить важные события, а также предоставить им возможность расширить свой кругозор», - завершает автор опроса.