Половина чешских заключенных отбывает более двух сроков одновременно

Говоря об уменьшении сроков вынесения окончательных приговоров, судья Либор Вавра имеет в виду категорию мелких преступлений: «Мы способны осудить обыкновенного воришку в течение двух-трех дней. Я говорю о сроке от поимки виновного до вступления в силу окончательного приговора. Итог – нового рецидивиста мы умеем создать всего за 14 дней».

В качестве примера действия такой «накопительной системы сроков» можно привести заключенного Петра. В 2012 году его условно-досрочно освободили из пражской Панкратской тюрьмы, где он оказался за одно из ранее совершенных прегрешений. В 2019 году Петр вновь вернулся в тюрьму, так как нарушил запрет на вождение автомобиля.

«У моей жены была сложная беременность. Две мои поездки, когда я сел за руль и в результате заработал наказание, были связаны с тем, что у жены началось кровотечение, и я ее отвез в больницу. Точнее, никуда я ее не отвез, меня поймали», – рассказывает осужденный.

Во время нового разбирательства судья учел более ранний условный срок за кражу, еще одно нарушение запрета на вождение, а также прибавил уже упомянутый частично отбытый срок в связи с условно-досрочным освобождением в 2012 году. В результате Петру ныне придется провести за решеткой пять лет и режим будет более строгим, осужденного лишили права на временный отпуск, позволяющий прервать действительное отбывание наказания.

Аккумулирование наказаний приводит к тому, что за несколько мелких преступлений, по которым были вынесены отдельные приговоры, виновный должен отсидеть больше, чем полагается за наиболее серьезное из всех совершенных им уголовных деяний. Это подтверждается исследованием Юридического факультета Карлова университета.

«Уголовный кодекс не предоставляет возможности не учитывать еще не отбытые сроки, назначенные за ранее совершенные преступления. Одновременно нам известно, что на практике такое иногда происходит», – обращает внимание Якуб Драпал, автор исследования, реализованного в 2018 году на базе данных Тюремной службы.

Ухудшает положение и то, что у людей, осужденных за кражу в течение последних трех лет, уже не учитывается минимальная общая стоимость единовременно украденного ими товара, превышение которой позволяет классифицировать содеянное уже не как нарушение, караемое штрафом, а рассматривать его уже в свете статей Уголовного кодекса. В Чехии эта граница общей стоимости украденного товара составляет 5 тысяч крон (192 евро).

«Мы наткнулись на случай, когда человек сначала украл полкило куриных грудок, а потом в другом месте утащил еще что-то. Общий ущерб составил 6500 крон (250 евро), но преступник теперь должен отсидеть в тюрьме более трех лет. Я наблюдаю в этом некое несоответствие между значимостью преступления и установленным наказанием», – говорит Якуб Драпал.

Глава Городского суда Праги Либор Вавра уверен, что применяемая система «суммирования сроков заключения» бессмысленна и слишком дорогое удовольствие. Содержание одного заключенного обходится около 1300 крон в день (50 евро).

– «В интересах государства не увеличивать срок изоляции преступника от общества, а в том, чтобы, если это возможно, человек перевоспитался и больше уголовных преступлений не совершал».

Дабы изменить положение, исследователи предлагают не рассматривать некоторых преступников в качестве рецидивистов, чтобы сроки лишения свободы были менее продолжительными.

Необходимо сделать так, чтобы окончательный срок заключения устанавливается – «путем поглощения менее строгого наказания более строгим». Вновь оговоримся, что в этом случае речь идет о категории мелких преступлений.

Есть у такого решения и противники, например, судья Наивысшего суда Иржи Ржига. Он предлагает введение некоего «генерального прощения», распространяющегося на все ранее совершенные менее тяжелые преступления до тех пор, пока виновный не отсидит полагающийся срок за свое самое серьезное уголовное деяние.

Министерство юстиции также видит проблему в суммировании разных «альтернативных наказаний», в первую очередь условных сроков. Ведомство задумалось и о запрете на замену штрафа на иной вид альтернативного наказания. Соответствующую поправку в настоящее время рассматривают чешские депутаты.