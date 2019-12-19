Архив передач

Политики Чехии: вторжение 1968 года стало общенациональной трагедией

Лорета Вашкова
19-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чехии Милош Земан скрепил своей подписью законодательную поправку, одобренную Сенатом, согласно которой в Чехии 21 августа будет официально отмечаться «День памяти жертв вторжения 1968 года и последующей оккупации войсками стран Варшавского договора». В группу парламентариев, продвигавших эту идею, вошло 90 депутатов из всех фракций, кроме Коммунистической партии Чехии и Моравии. Посольство России в Праге выразило разочарование в связи с появлением этого знаменательного дня в календаре Чехии.

Фото: Aрхив Пососльства России в ПрагеФото: Aрхив Пососльства России в Праге Посольство России в Праге опубликовало на своем портале комментарий в связи с принятием нового закона, отметив, что «подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве (26 августа 1993 г.), в котором стороны заявили о «желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

Российские дипломаты также предупредили, что «стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества».

Глава МИД Toмаш Петршичек, фото: Михаела Данелова, ЧРоГлава МИД Toмаш Петршичек, фото: Михаела Данелова, ЧРо «Российская критика введения 21 августа как знаменательного дня неприемлема. Об оккупации и ее жертвах необходимо напоминать, а не забывать», - отреагировал на критику диппредставительства РФ пресс-секретарь президента Чешской Республики Иржи Овчачек. Об этом сообщает Чешское информационное агентство ЧТК.

По мнению министра иностранных дел Чешской Республики Toмаша Петршичека, «21 августа 1968 года стало общенациональной трагедией, поэтому напоминание о ее жертвах является вполне легитимным». «Чешско-российские отношения скорее замутняет стремление к релятивизации событий 1968 года», – сообщил Т. Петршичек в своем аккаунте в Тwitter в реакции на заявление пресс-отделения МИД России, согласно которому включение 21 августа в чешский календарь в качестве официальной знаменательной даты вряд ли будет способствовать сотрудничеству между Чехией и Россией. Глава чешской дипломатии намерен прокомментировать состояние чешско-российских отношений в четверг, 19 декабря, на пресс-конференции в чешском МИДе.

Вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек «ожидал бы в оценке событий 1968 года больше смирения с российской стороны». Переписывание истории, по его мнению, не способствует сотрудничеству между странами. «Россияне украли у чешского народа 21 год свободной жизни, и об этом необходимо напоминать.

«Народ до сих пор чувствует себя травмированным из-за советского вторжения», -указал, в свою очередь, премьер-министр Андрей Бабиш.

Заявление дипломатов России критикуют также представители чешской оппозиции.

Лорета Вашкова
19-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0 de

Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций

В чешской столице может появиться памятник, одно упоминание о котором уже вызвало горячие споры и волну комментариев в чешских и российских СМИ.…
Фото: Человек в беде

Российский запрет «Человека в беде» - чешский МИД потребует объяснений

Чешская неправительственная гуманитарная организация «Человек в беде» была внесена российским Министерством юстиции в список организаций,…
Карела Кюнл, фото: Катерина Айзпурвит

Генконсул Чехии: «В России знают Прагу, Карловы Вары и Вацлава Гавела»

Генеральный консул Чехии Карел Кюнл хорошо знаком не только Санкт-Петербургу, но и всему Северо-Западу России. За четыре с лишним года…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL