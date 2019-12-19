Политики Чехии: вторжение 1968 года стало общенациональной трагедией

Посольство России в Праге опубликовало на своем портале комментарий в связи с принятием нового закона, отметив, что «подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве (26 августа 1993 г.), в котором стороны заявили о «желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

Российские дипломаты также предупредили, что «стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества».

«Российская критика введения 21 августа как знаменательного дня неприемлема. Об оккупации и ее жертвах необходимо напоминать, а не забывать», - отреагировал на критику диппредставительства РФ пресс-секретарь президента Чешской Республики Иржи Овчачек. Об этом сообщает Чешское информационное агентство ЧТК.

По мнению министра иностранных дел Чешской Республики Toмаша Петршичека, «21 августа 1968 года стало общенациональной трагедией, поэтому напоминание о ее жертвах является вполне легитимным». «Чешско-российские отношения скорее замутняет стремление к релятивизации событий 1968 года», – сообщил Т. Петршичек в своем аккаунте в Тwitter в реакции на заявление пресс-отделения МИД России, согласно которому включение 21 августа в чешский календарь в качестве официальной знаменательной даты вряд ли будет способствовать сотрудничеству между Чехией и Россией. Глава чешской дипломатии намерен прокомментировать состояние чешско-российских отношений в четверг, 19 декабря, на пресс-конференции в чешском МИДе.

Вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек «ожидал бы в оценке событий 1968 года больше смирения с российской стороны». Переписывание истории, по его мнению, не способствует сотрудничеству между странами. «Россияне украли у чешского народа 21 год свободной жизни, и об этом необходимо напоминать.

«Народ до сих пор чувствует себя травмированным из-за советского вторжения», -указал, в свою очередь, премьер-министр Андрей Бабиш.

Заявление дипломатов России критикуют также представители чешской оппозиции.