Политика и экономика визита главы российского Минпромторга

Подписание чешско-российских соглашений проходило в месте, которое можно назвать символом чешской коммерции – в пышном Муниципальном доме, сверкающем медью и позолотой сецессии начала ХХ века.

«Мы ищем пути реализации будущих проектов; вчера мы провели интересные переговоры по развитию самолетостроения – мы посетили компанию Aircraft Industries, обсуждали развитие и совместных продаж самолетов L-410 и перспективы проекта самолета L-610, так что перед нами – еще немало конкретной работы», – подводила чешский министр промышленности и торговли Марта Новакова итоги совместной с россиянами поездки в Моравию и 11-го заседания Российско-Чешской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Первым делом самолеты

Минпромторг России так комментирует свои планы на Aircraft Industries: «Данный проект объединил российскую АО «УЗГА» и чешское предприятие. Главный позитивный тренд для нас – план компании по повышению уровня локализации сборки L-410 в России к концу 2021 года до 72%».

«Российский владелец самолетостроительного завода Aircraft Industries в конце прошлого года открыл в Екатеринбурге завод по финальной сборке L-410. По данным профсоюзов, это не ставит под угрозу производство в Чехии», – комментирует ситуацию Businessinfo.cz, указывая одновременно, что перенос производства в Россию остается в Куновице, где расположен завод, «болезненной темой».

В Муниципальном доме было подписано соглашение между Ульяновской областью и компанией MRKinvest о создании на территории Чехии торгово-логистической инфраструктуры с целью «реализации на территории Европейского союза уже растаможенной, доставленной до покупателя продукции». Также были поставлены подписи под меморандумом «О взаимопонимании по российско-чешскому проекту локализации в городе Нижнекамск Республики Татарстан производства арматурной продукции и насосного оборудования» и соглашение о сотрудничестве между чешской компанией Jihostroj и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.

Обсуждение экономических проектов продолжалось в резиденции президента Чешской Республики. Куда глава Минпромторга Денис Мантуров прибыл в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как сообщает Минпром России, «в ходе переговоров обсуждалось потенциальное участие Росатома в проектах АЭС Темелин и Дукованы. Президент Чехии подтвердил готовность рассматривать возможность привлечения к реализации проектов при условии, что в них также будут задействованы чешские компании».

Денис Мантуров вновь сообщил об интересе России к участию в строительстве судоходного канала Дунай-Одер-Эльба (Лаба). По данным чешских СМИ, канал свяжет лишь Дунай и Одер – комиссия Минтранспорта Чехии рекомендовала в связи с высокими расходами воздержаться от строительства ветки к Лабе.

«Господин президент высоко оценил развитие экономического сотрудничества с Россией, товарооборот между странами растет. Конкретно он отметил инвестиции в Порстеёве», – прокомментировал итоги встречи пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. 5 марта в моравском городе Простеёв был в присутствии российской делегации открыт филиал завода «Данафлекс» из Татарстана – крупнейшего российского производителя гибкой пластиковой упаковки.

Кто такой Сергей Кузнецов?

Начало визита российской делегации ознаменовалось отказом 4 марта во въезде сотруднику российского МИД Сергею Кузнецову. Согласно данным издания Deník N, Кузнецов – бывший сотрудник посольства РФ в Праге, который «много лет находится в списке нежелательных для въезда в страну лиц и является сотрудником российских спецслужб». По информации Deník N, в настоящее время Кузнецов занимает должность руководителя отдела Чехии и Словакии в МИД РФ.

Выяснить позицию, которую Кузнецов занимал в делегации, у министра Мантурова пыталась сотрудница Deník N, известная журналистка Петра Прохазкова. «Отказ во въезде официальному представителю МИД как члена официальной делегации Российской Федерации, прибывшей на заседание Межправительственной комиссии, не добавило позитивного настроя, но мы сделали для себя определенные выводы. Естественно, это – работа внешнеэкономических ведомств, и это будет отработано в двустороннем формате», – ответил Денис Мантуров, не пояснив, кем именно являлся в делегации Минпромторга Андрей Кузнецов.

Журналист «РИА-новости» поинтересовался, почему отказ во въезде произошел уже в пражском аэропорту, учитывая, что списки членов российской делегации подавались чешской стороне заранее. «От себя лично и от лица Министерства промышленности и торговли Чехии могу сказать, что мы не были об этом оповещены, информации об этом нет и сейчас, и с нами никто это предварительно не обсуждал, так что с подобным вопросом вам следует обращаться в тот орган, принявший это решение. Мы этим вопросом в ходе наших заседаний не занимались, и я надеюсь, что это событие не повлияло на результаты заседания Межправительственной комиссии», – ответила министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Вопрос о причинах «происшествия с Кузнецовым» прозвучал и в интервью, которое дал «Чешскому Радио» министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. «Мы решаем этот вопрос дипломатическим путем, однако эта тема не относится к компетенции Министерства иностранных дел. В данный момент я не стану вдаваться в детали, потому что сейчас мы обсуждаем это с российской стороной. Решение о том, кто может, а кто не может въехать на территорию Чехии, принимает не МИД. Могу подтвердить, что жалоба от России была подана, и мы будем вести об этом переговоры с российской стороной. В рамках наших двусторонних отношений у нас присутствует целый ряд тем», – сообщил глава чешского внешнеполитического ведомства.

Также Томаш Петршичек не стал отвечать на вопрос, как Андрей Кузнецов, чье имя уже не первый год значится в списке нежелательных для пребывания в Чехии лиц, еще весной прошлого года приезжал в Прагу.

