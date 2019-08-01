Политический бой за Минкульт продолжается

«Не мы затягиваем весь этот процесс. Президент (Милош Земан) сообщил, что рассмотрит нашу кандидатуру на пост главы Минкульта не раньше середины августа. Ситуация, когда ведомством руководит замминистра, долго продолжаться не может. На мой взгляд, это должен осознавать и господин президент», - сообщил Гамачек.

По мнению лидера оппозиционной Гражданской демократической партии Петра Фиалы, назначение заместителя на пост и. о. министра не находит опоры в действующем законодательстве. Согласно Конституции, и.о. министра может быть назначен только член правительства, коим замминистра не является.

«В этом нет никакой логики. Если министр снят с должности, то на его место должен прийти новый глава ведомства. И. о. (министра) может быть временно назначен другой член кабинета. Здесь же ситуация решается абсолютно нестандартно. Такой способ не находит опоры в Конституции. И традиции такой у нас тоже нет», - заявил Фиала СМИ.

По словам премьера Андрея Бабиша, Шрейер будет вести переговоры с министром финансов Аленой Шиллеровой о финансировании ведомства на будущий год. Минкульт требует увеличения бюджета на один миллиард крон (40 млн евро).

Антонин Станек в день своего ухода с должности также объявил конкурс на пост генерального директора Национальной галереи в Праге.

Напомним, что Социал-демократическая партия, которая курирует в коалиционном правительстве Министерство культуры, еще два месяца назад заявила о своем намерении отозвать с поста главы ведомства Антонина Станека, а на его место назначить Михала Шмарду.

Президент Земан ранее сообщил, что назначать Шмарду министром он не собирается. Согласно главе Конституционного суда Павелу Рыхетскому, основной закон не дает президенту полномочия участвовать в решении персональных вопросов. Глава государства утверждает кандидатов, предложенных ему премьером.