Полиция возобновила расследование гибели Яна Масарика, образец ДНК предоставит внучатая племянница

В связи с обнаружением получасовой звуковой записи очевидца - тогдашнего комиссара полиции Вилибальда Гофманна, первым прибывшего на место предполагаемого преступления, прокурор в конце октября текущего года отдал распоряжение возобновить уголовное дело. Следователи обратились также к внучатой племяннице Яна Масарика Шарлоте Котиковой, согласившейся предоставить биологический материал для анализа ДНК.

«Если есть шанс, что благодаря анализу можно будет довести дело по расследованию смерти (Яна Масарика) до конца, то это полезный шаг», - сообщила Котикова в интервью «Чешскому Радио».

Ян Калоус, историк Института изучения тоталитарных режимов, объясняет, какие утверждения Гофманна послужили поводом для возобновления расследования. В первую очередь, это заявление о том, что тело министра после проведения первичной фотодокументации передвигали, а представленные позднее официальные фото не соответствуют тем, которые были сделаны командой Вилибальда Гофманна по прибытию в Чернинский дворец.

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«Следователи криминальной полиции были отозваны министром внутренних дел Вацлавом Носеком. Сотрудники госбезопасности изъяли у криминалистов фотоаппараты, которые были возвращены им уже без пленок. На официальных фото 1948 года труп Яна Масарика лежит на спине, хотя свидетельства тех, кто нашел тело ранним утром, говорят о боковом положении», - объясняет историк.

Дело гибели Яна Масарика открывалось уже четыре раза. Согласно итогам последнего расследования 2003 г., на тело министра действовала сила одного или нескольких лиц. Разобраться во многом помог бы также доступ в российские архивы, так как одна из версий говорит о причастности к смерти Масарика КГБ.

«Да, об этом говорила сотрудница КГБ Паршинова, однако допрос, запрошенный чешской стороной, не состоялся. Дело затянулось, а сама Паршинова тем временем скончалась», - уточняет Калоус.

Чешский публицист Владимир Лишка в своей книге «Ян Масарик - Тайна жизни и смерти» напоминает, что Елизавета Паршинова, резидент КГБ в Чехословакии под кодовым именем Марие Ковалкова или Марие Кудлачкова, неоднократно в СМИ связывала смерть Масарика со спецоперацией НКВД, организованной генералом М. И. Белкиным и его подчиненным М.В. Бондаренко.

Ян Шпичка и Мартин Чермак из Западно-чешского университета в Пльзене считают, что невозможно сделать однозначный вывод, предшествовало ли гибели применение внешней физической силы.

«Сделать измерения, на основе которых можно с твердой уверенностью сказать, выпрыгнул ли человек или его вытолкнули из окна, нельзя даже с применением всех современных методов. Можно измерить скорость, которую человек мог развить при прыжке или при падении в результате толчка, а потом подсчитать, на какое расстояние могло упасть тело. Но сказать, был ли изначальным импульсом движения сам человек или внешняя сила – этого с точностью измерить невозможно», - заявил в интервью «Чешскому Радио» Ян Шпичка.

Для проведения экспериментов нужно было определить также рост и вес дипломата. Из карты Масарика - призывника, хранящейся в Военно-историческом институте, следует, что рост дипломата перед началом Первой мировой войны составлял 182 см, а к моменту гибели около 180 см. Вес 100 кг исследователи определили с помощью компьютера на основе анализа фотографий и телосложения Яна Масарика.