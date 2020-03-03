Полиция раскрыла канал распространения нелегального оружия

Сколько времени понадобится заказчику, чтобы купить в Чехии нелегальное оружие? Таким вопросом задаются эксперты не первый год. По мнению аналитика Давида Рожека, кибернетическое пространство упрощает контакт потенциального покупателя и продавца в любой сфере, в том числе при поиске оружия. Заинтересованные в приобретении лица могут получить желаемый предмет через несколько дней после начала поиска.

Оружие скупали на биржах Бельгии, России и Чехии

На днях в чешским СМИ появилась информация о задержании троих нелегальных торговцев оружием, а также о том, что к их числу принадлежат чешские неонацисты. Какова актуальная ситуация на чешском рынке нелегального оружия? Вопрос пресс-секретарю Центра по борьбе с организованной преступностью Ярославу Ибегею.

– Я могу только прокомментировать конкретную ситуацию с задержанием троих подозреваемых из Центральной Чехии и Южной Моравии, которым следователи предъявили обвинение в нелегальном хранении оружия. Один из обвиняемых мужчин нелегальным образом приобретал как минимум с 1997 года короткоствольное и длинноствольное оружие категорий А, B и C. Все это он скупал вместе с наименее опасным оружием категории D, которое находилось в свободной продаже, на биржах Бельгии, России и Чехии с целью дальнейшей перепродажи и расширения своей коллекции. Тот же человек скупал вышедшее из строя оружие и с помощью других привлеченных лиц реактивировал, то есть восстанавливал и продавал, а также держал в большом количестве по месту своего жительства вместе с другими предметами, содержащими, например, такие взрывчатые вещества как пентрит,

– рассказал Русской службе Radio Prague International Ярослав Ибегей.

– Пентрит (PETN), напомним, является одним из мощнейших взрывных веществ, и входит в состав производимой в Чехии пластичной взрывчатки "Семтекс". Сколько оружия было изъято из незаконного оборота в данном случае?

– Мы провели несколько обысков по месту жительства троих задержанных злоумышленников, и в других местах. Изъяли десять тысяч патронов, по семь гранат и пулеметов, дюжину пистолетов-пулеметов, винтовки, десятки запасных стволов и глушителей, как и множество других компонентов, необходимых для ремонта и восстановления огнестрельного оружия.

– Aвтор статьи, опубликованной в газете Mladá fronta Dnes, отмечает, что «данный случай является подтверждением, что в Чешской Республике функционирует рынок нелегального оружия и чешские неонацисты договаривались о продаже оружия своим немецким коллегам, которые вместе с ними планировали атаки на мечети и убийство мусульман. Немецкая полиция несколько недель назад поставила заслон этим планам». Имеют ли какое-либо отношение к неонацистам трое упомянутых обвиняемых?

– Трое задержанных Центром по борьбе с организованной преступностью не имеют никакого отношения к информации из цитируемой вами статьи.

– Что в таком случае известно о нелегальной торговле оружием чешскими неонацистами?

– Детальную информацию, которая касается вопросов подобного рода, Центр по борьбе с организованной преступностью в данное время предоставлять не будет,

– сказал Ярослав Ибегей.

В статье издания Mladá fronta Dnes, помимо прочего, говорится, «что чешские неонацисты стремились получить вышедшее из строя оружие из Словакии, чтобы позже его восстановить». В Словакии действуют достаточно «снисходительные» правила по деактивации оружия, поэтому, полагают эксперты, восстановить его позже не представляет особого труда.

Что касается задержания троих граждан, нелегально хранивших на територии Чехии боеприпасы и оружие, дело передано в прокуратуру пятого района Праги. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.