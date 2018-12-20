Полгода в КГБ: деконструкция секретных документов спецслужб

Например, Украина открыла доступ к архивам спецслужб советского периода в 2015 году, тем самым сделала возможным ознакомление с широким кругом документов.

Стремясь рассказать людям об информации, длительное время лежавшей в сейфах секретных ведомств, в Праге был организован воркшоп – «Деконструкция архивов КГБ для СМИ». Участникам были представлены результаты полугодовой работы журналистов из украинских, чешских, словацких и польских средств массовой информации.

Главными организаторами воркшопа стали представители украинского «Центра по изучению освободительного движения, архива СБУ», журналисты и историки. Поддержку оказали чешские коллеги из «Института по изучению тоталитарных режимов, архива службы безопасности Чешской Республики», а также представители портала Gulag.cz.

Журналистика – «мост» между историками и аудиторией

Одной из главных тем воркшопа стала проблема доступности архивов не только для историков, но и для журналистов. Было озвучено предупреждение, что фактор «погони за сенсацией» может привести некоторых журналистов к искаженному толкованию информации, содержащейся в секретных документах. Одновременно один из координаторов мероприятия и представитель «Института по изучению тоталитарных режимов Чешской Республики», а также портала Gulag.cz Штепан Черноушек считает привлечение журналистов к работе с рассекреченными архивными документами обязательным, чтобы как можно больше людей узнали правду. Большую часть трудов историков читают лишь их коллеги историки, а у журналистов есть возможность обратиться к значительно более широкой аудитории.

- «Журналисты знают, как написать короткую статью, в которой можно интересно описать историю человека. У многих из журналистов есть большая аудитория – газеты читают сотни тысяч человек, телевидение смотрят миллионы граждан. Поэтому-то аудитория, к которой обращаются журналисты, намного больше, чем у историков, пишущих научные статьи. Конечно, работа историков очень важна, так как без неё нельзя толковать историю. Однако для того, чтобы познакомить общественность с тем, что можно найти в архивах, с тем, что на самом деле происходило и какие в те времена были методы у КГБ, очень важно, чтобы об этом писали именно журналисты».

Чешский след в иностранных секретных документах

Для чешской стороны возможность работы с архивными документами КГБ имеет огромное значение. Содержащаяся в них информация помогает пролить свет на множество тёмных моментов общего коммунистического прошлого.

- «Коллеги из украинского «Центра по изучению освободительного движения, архива СБУ» создали электронный архив, где опубликовано множество материалов связанных с событиями 1968 года. Оригиналы этих документов хранятся в архиве СБУ. Там много интересной информации, например, о слежке за чехословацкими дипломатами в Советском Союзе. Есть множество посланий советских солдат, которые писали домой, рассказывая о реальной ситуации в Чехословакии, о том, что их вовсе не встречают с распростертыми объятьями, а наоборот, ругают. Смысл нашего проекта заключается в том, чтобы рассказать о наличии и доступности множества важных исторических документов, и о том, что на их основе можно написать множество интересных статей».

В рассекреченных архивах, например, среди всего прочего упоминаются мирные протесты против введения войск Варшавского договора в Чехословакию, происходившие на территории СССР. На основании документов, предоставленных украинской стороной, чешские журналисты писали о мерах пресечения, примененных против демонстрантов в Советском Союзе. Так, например, участвовавшие в протестных акциях киевляне могли получить от 7 до 10 лет пребывания в лагерях. Наказание, полагавшееся на такое же прегрешение против советских порядков москвичам, было несколько мягче. «Это ни в коем случае не приуменьшает значения протестов, происходивших в Москве! Однако оказывается, что реакция Советского Союза на протесты в Украине была намного жестче» - подчеркивает Штепан Черноушек.

Гласность как средство развития демократии

Участники воркшопа «Деконструкция архивов КГБ для СМИ» поделились своим опытом работы с секретными документами, рассказали о ряде отдельных изученных ими случаев, а также анонсировали несколько проектов, призванных помочь журналистам в дальнейшей работе с рассекреченными данными. В частности, было представлено иллюстрированное пособие «Архивы КГБ для СМИ», в котором подробно описана проведенная журналистами работа, а также даны советы представителям средств массовой информации, работающим с архивными документами. Текст этого пособия будет доступен в интернете на украинском, русском и чешском языках.