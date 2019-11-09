Поколение несогласия: школьники ЧССР 1989-го

Историк Лукаш Валеш, обнаруживший отчет об упомянутом опросе в архиве «Районного комитета Коммунистической партии Чехословакии» в Клатовах, уверен, что, учитывая подростковый возраст, респонденты отвечали на заданные им вопросы искренне. Очевидно, что их мнение сформировалось на основе услышанного от родителей, а также в радиоэфире таких радиостанций как «Свободная Европа».

Оценка результатов опроса со стороны коммунистических аналитиков была дана в духе времени, подчеркивает историк Лукаш Валеш: «Они заявили, что виновными в сложившейся ситуации являются распространители заграничной пропаганды, антисоциалистические силы, а также рок- и панк-музыка, которую молодежь слышит на концертах».

«Лечить» подрастающее поколение, по мнению коммунистических заправил, нужно ужесточением правил проведения концертов рок-групп и усилением политической работы с молодежью, чтобы каждый четко осознавал единство народа и партии».

Поддержкой молодежи Коммунистическая партия Чехословакии тогда похвастаться не могла, никто не хотел вступать в ее ряды. Почему? Партийные аналитики знали точный ответ.

«Они констатировали, что причина в недостаточной подготовленности молодежи к вступлению в партию, общая внутренняя и международная ситуация, в которой множество молодых людей не ориентируется, а также развивающийся процесс перестройки и демократизации общества, сопровождающийся неуверенностью в реальности перестройки», – цитирует Лукаш Валеш заключение партийных экспертов.

Результаты опроса для клатовских коммунистов оказались шокирующими, причем до такой степени, что отчет даже обсуждал партийный ЦК.

– «Еще одним нервирующим номенклатуру региона обстоятельством было то, что восьмиклассники и пэтэушники жаловались на замалчивание роли армии США при освобождении Чехословакии от фашистов. О том, что коммунисты стремились всячески табуировать, а Западную и Южную Чехию освобождала именно американская армия, оказывается, дети были осведомлены».

«Много будешь знать, скоро состаришься!» – гласит одна из старинных русских пословиц, чей эквивалент есть и в чешском языке. После прочтения результатов опроса местные коммунисты в городе Клатовы в 1989 году, вероятно, нашли у себя еще несколько седых волос. Оказалось, что кругозор молодежи шире, несмотря на все пропагандистские ухищрения.

– «Знаешь еще какие-нибудь молодежные организации, кроме пионерской? – так звучал второй вопрос. Шесть восьмиклассников в ответах упомянули диссидентскую Хартию 77. Двое вспомнили о неформальном движении «Чешские дети», возникшем в 1988 году стараниями монархо-анархистской инициативы. В опросных листах упоминались также и сатанисты. Это в школе, а с учащимися ПТУ ситуация была, с точки зрения коммунистов, еще хуже. 10% из них учащихся знали какую-либо нелегальную группу. И всего лишь троим было неизвестно о пражских событиях января 1989 года».

Историк Лукаш Валеш считает, что коммунисты в Клатовах стремились разобраться в настроении подрастающего поколения. Особо остро их это заинтересовало после называемой «Недели Палаха», так как половина участников январских демонстраций в столице была молодежь.

В январе 1989 года, в 20-ю годовщину гибели студента Яна Палаха, протестовавшего против оккупации Чехословакии советскими войсками и совершившего самосожжение, в Праге прошло сразу несколько демонстраций, которые были разогнаны милицией. Власти тогда также придумали «оригинальный» способ наказания за участие в акциях протеста. Участников, которых удалось поймать, милиционеры не отправляли в КПЗ, а сажали в автобусы, вывозили за 20–30 километров от Праги, высаживали там и уезжали. Людям потом приходилось возвращаться в город «на своих двоих», порой добираясь обратно всю ночь.