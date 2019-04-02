Поиграй в журналиста, раскрой «fake news»

Выход в финал и присуждение второго места в американском конкурсе «Peer-to-Peer» подстегнуло интерес к чешскому «квесту в реальности» «Fakescape», разработанному студентами политологии Университета Масарика в городе Брно. Суть игры – анализ поступающей информации и выявление фальсифицированных новостей группой игроков-журналистов, наблюдающей за президентскими выборами. Свою разработку авторы уже успели представить в более чем 40 чешских учебных заведениях среднего уровня образования. Готовится также ее словацкая и английская версии. Заявки на чешский «квест в реальности» пришли также из Швеции, Венгрии и балканских стран.
Жюри американского конкурса оценило тот факт, что у темы «fake news», обычно разбираемой лишь в теории на лекциях, появился и практический вариант изучения.
«Участники игры разделяются на четыре группы, которые должны, по очереди открывая конверты с заданиями, выявить – кто из пяти «кандидатов в президенты» манипулирует информацией с целью достижения победы, а потом отменить студенческие каникулы или совершить еще что-то подобное, – комментирует Юлия Винклова, одна из соавторов игры стиле «эскейп-рум». – После окончания игры мы вместе с участниками просматриваем также специальную презентацию и обсуждаем, каким образом конкретные элементы нашего «квеста в реальности» отражают ситуации в настоящей жизни».
Главной целевой группой для создателей игры «Fakescape» стали юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет.
«Эту группу мы посчитали самой важной, так как именно она будет принимать участие в следующих президентских выборах (очередные президентские выборы в Чехии должны состояться в 2023 году). Поэтому-то и тема нашей игры связана с процессом избирательной кампании претендентов на высший государственный пост. «Fakescape» может помочь научиться работать с поступающей информацией, определить для себя конкретные темы кампаний отдельных кандидатов, за которыми можно следить», – рассказывает Юлия Винклова.
По словам соавтора «Fakescape», практика показывает, что после игры многие скептически настроенные по отношению к теме квеста студенты, как минимум, корректируют свою точку зрения и начинают рассуждать о «fake news» несколько иначе.