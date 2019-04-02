Поиграй в журналиста, раскрой «fake news»

Антон Каймаков
02-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Выход в финал и присуждение второго места в американском конкурсе «Peer-to-Peer» подстегнуло интерес к чешскому «квесту в реальности» «Fakescape», разработанному студентами политологии Университета Масарика в городе Брно. Суть игры – анализ поступающей информации и выявление фальсифицированных новостей группой игроков-журналистов, наблюдающей за президентскими выборами. Свою разработку авторы уже успели представить в более чем 40 чешских учебных заведениях среднего уровня образования. Готовится также ее словацкая и английская версии. Заявки на чешский «квест в реальности» пришли также из Швеции, Венгрии и балканских стран.

Скачать: MP3
Фото: FakescapeФото: Fakescape

Жюри американского конкурса оценило тот факт, что у темы «fake news», обычно разбираемой лишь в теории на лекциях, появился и практический вариант изучения.

Юлия Винклова, фото: FakescapeЮлия Винклова, фото: Fakescape «Участники игры разделяются на четыре группы, которые должны, по очереди открывая конверты с заданиями, выявить – кто из пяти «кандидатов в президенты» манипулирует информацией с целью достижения победы, а потом отменить студенческие каникулы или совершить еще что-то подобное, – комментирует Юлия Винклова, одна из соавторов игры стиле «эскейп-рум». – После окончания игры мы вместе с участниками просматриваем также специальную презентацию и обсуждаем, каким образом конкретные элементы нашего «квеста в реальности» отражают ситуации в настоящей жизни».

Главной целевой группой для создателей игры «Fakescape» стали юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет.

Фото: FakescapeФото: Fakescape «Эту группу мы посчитали самой важной, так как именно она будет принимать участие в следующих президентских выборах (очередные президентские выборы в Чехии должны состояться в 2023 году). Поэтому-то и тема нашей игры связана с процессом избирательной кампании претендентов на высший государственный пост. «Fakescape» может помочь научиться работать с поступающей информацией, определить для себя конкретные темы кампаний отдельных кандидатов, за которыми можно следить», – рассказывает Юлия Винклова.

По словам соавтора «Fakescape», практика показывает, что после игры многие скептически настроенные по отношению к теме квеста студенты, как минимум, корректируют свою точку зрения и начинают рассуждать о «fake news» несколько иначе.

Антон Каймаков
02-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: pixel2013 / Pixabay, CC0

Чешская фирма представила систему, способную выявлять фейковые новости

Фейковые новости и как с ними бороться... Команда чешского цифрового аналитика Франтишека Врабела, которая занимается подробным анализом данных…

Посол Чехии при НАТО: «Аннексия Крыма стала для Альянса полной неожиданностью»

Вот уже Чехия двадцать лет остается членом Североатлантического альянса. В 1991 году против вступления в НАТО высказывался 40% граждан Чехословакии…
Фото: архив Министе́рство оборо́ны

Чехия в НАТО. Двадцать лет спустя

В марте 1999 года Чешская Республика вошла в Североатлантический альянс. За это время чешская армия стала полностью профессиональной,…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL