Поиграй в журналиста, раскрой «fake news»

Жюри американского конкурса оценило тот факт, что у темы «fake news», обычно разбираемой лишь в теории на лекциях, появился и практический вариант изучения.

«Участники игры разделяются на четыре группы, которые должны, по очереди открывая конверты с заданиями, выявить – кто из пяти «кандидатов в президенты» манипулирует информацией с целью достижения победы, а потом отменить студенческие каникулы или совершить еще что-то подобное, – комментирует Юлия Винклова, одна из соавторов игры стиле «эскейп-рум». – После окончания игры мы вместе с участниками просматриваем также специальную презентацию и обсуждаем, каким образом конкретные элементы нашего «квеста в реальности» отражают ситуации в настоящей жизни».

Главной целевой группой для создателей игры «Fakescape» стали юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет.

«Эту группу мы посчитали самой важной, так как именно она будет принимать участие в следующих президентских выборах (очередные президентские выборы в Чехии должны состояться в 2023 году). Поэтому-то и тема нашей игры связана с процессом избирательной кампании претендентов на высший государственный пост. «Fakescape» может помочь научиться работать с поступающей информацией, определить для себя конкретные темы кампаний отдельных кандидатов, за которыми можно следить», – рассказывает Юлия Винклова.

По словам соавтора «Fakescape», практика показывает, что после игры многие скептически настроенные по отношению к теме квеста студенты, как минимум, корректируют свою точку зрения и начинают рассуждать о «fake news» несколько иначе.