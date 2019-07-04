Подарок разработчикам авиамоторов – Чешский политехнический университет открыл новые испытательные стенды

Открытие первого испытательного стенда произошло в июне, а второй будет введен в строй еще через несколько месяцев. На реконструкцию и оснащение бывших военных объектов для нужд Чешского политехнического университета было потрачено 300 миллионов крон (11,5 миллиона евро). Половина необходимой суммы погашена за счет европейских дотаций.

«Лаборатория уникальна тем, что воздух по испытательному туннелю проходит горизонтально. В результате для испытаний созданы условия, как будто бы авиационный двигатель подвешен к крылу самолета. На других подобных стендах необходимый поток создается за счет воздуха, приведенного в лабораторию по хитросплетению специальных труб. Здесь же все сделано горизонтально», – комментирует декан Машиностроительного факультета Чешского политехнического университета Михал Валашек. Теперь чешские студенты, по его словам, оказались в «первой лиге» испытаний авиамоторов.

– «Лишь небольшое количество университетов в мире располагает испытательными лабораториями подобного типа. Студенты смогут не только наблюдать за проводимыми испытаниями авиационных моторов, но также получат возможность изучать их конструкционные особенности и проводить различные измерения. По-моему, это восхитительно».

В настоящее время на новом стенде на аэродроме в городе Градец-Кралове готовится осуществление испытаний турбовинтовых моторов. Лаборатория прошла специальной калибровкой на испытания двигателей мощностью до 2,5 тысяч лошадиных сил.

Лаборатории построены по последнему слову техники, поэтому обеспечивают также хорошую шумовую изоляцию.

«Перед нами и за нами расположены специальные шестиметровые металлические лабиринты, которые возникающий при испытаниях шум эффективно глушат. Наружу он не вырывается. На улице почти ничего не слышно», – хвалит конструкционные особенности испытательных стендов декан Машиностроительного факультета пражского Чешского политехнического университета Михал Валашек.

Проживающие в округе аэродрома люди от рева двигателей страдать не будут.