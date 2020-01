Подарки, переворачивающие жизнь. Медуза, рожденная женщиной

Фестивальный киноспектр:

Десятки «маленьких» – не более получаса – фильмов с большим сердцем. Актуальные, камерные, смешные, неожиданные и атмосферные, иррациональные, как канадский фильм Astres («Небесные тела»), решенные в самой разнообразной стилистике, они будут представлены в традиционных секциях: в международной конкурсной программе, в секции актуальных чешских лент, программе экспериментальных картин Labo. Некоторые работы покажут в рамках ночного киношоу Brutal Relax Show.

Развращение властью, или «Все включено»

– Хотелось бы немного подробнее узнать о главной части фестивальной программы, представленной в рамках секции международного конкурса. Сколько претендентов в нем скрестят шпаги?

– В эту конкурсную секцию попало двадцать пять кинолент из 22 стран мира, в том числе из США, Финляндии, Франции, Филиппин, Малайзии, а также Чехии и Словакии. Так что зрителям гарантировано тематическое и жанровое разнообразие современного кино. История подавленного неудачами Kaлерво, жизнь которого может радикально изменить подарок его возлюбленной Анники – короткий метр 2019 года плодовитого финского режиссера Teэму Никки ALL INCLUSIVE («Всe включено») включили в этом году в конкурс короткометражных работ Каннского кинофорума. В качестве эпиграфа к ленте скандинавский режиссер-самоучка, не обучавшийся киномастерству профессионально, цитирует барона Д. Актона:

«Всякая власть развращает, абсолютная власть – абсолютно».

Полнометражная картина «Эвтанайзер» этого режиссера об усыплении домашних животных – в чешском прокате Uspávač – стала номинантом Финляндии на премию «Оскар».

В 16-минутном фантастическом кинорассказе, снятом в сотрудничестве США и Китая (реж. Jian Luo) WHOT DO YUO KNOW ABOUT THE WATER AND THE MOON ("Что тебе известно о воде и Луне"), девушка стремится избавиться от нежеланного ребенка, прервав беременность самостоятельно, и рожает … живую медузу.

Словаки прислали на конкурс энергичную киноленту KID режиссера Григория Валентовича о борьбе с жизненным вакуумом главного героя фильма Давида. Он оказывается в пустоте, где-то между чередой вечеринок и необходимостью внутренне созреть, противостоять внезапному одиночеству.

В заложниках у успеха

Не пропустить бы еще филиппинский Viral Kids («Вирусные дети») – злободневный фильм о пяти детях улицы, которые появляются в социальных сетях. На их будущее, однако, отбрасывает тень неведомая сила, которой они обязаны своим успехом в режиме онлайн. Станут ли они ее заложниками?

– На каких площадках пройдет киносмотр?

– Кинофестиваль примут несколько кинотеатров – Světozor, расположенный прямо в сердце города, рядом с Вацлавской площадью, а также KINO Pilotů и BIOOKO – здесь к цеху короткометражек приобщат также школьников и других детей.

– Ктo в этом году приглашен в состав конкурсного жюри?

– С большим нетерпением в Праге ждали сребского кинорежиссера и сценариста Стефана Арсениевича, лауреата свыше тридцати национальных и международных премий, в том числе «Золотого медведя» Berlinale. На его счету также номинация на «Оскара» и награда Европейской киноакадемии. Приедут в Прагу также исландский режиссер Кэтрин Оулавсдоуттир, словацкий продюсер Любица Oреховска, известный эстонский публицист и кинокритик Тристан Приймяги и другие. Международное жюри выберет «Лучший фильм Национального конкурса». Лауреат этой премии получает денежное вознаграждение в размере двух тысяч евро. Члены жюри также наделены правом присуждения еще двух специальных премий.

Kиномарафон завершится в воскресенье. Пожелаем же зрителям ярких впечатлений, а режиссерам – горячего отклика!