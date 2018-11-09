Подари еду! Стартует Национальный сбор продуктов

В этом году сбор проходит в шестой раз. Какова его главная цель, объясняет директор Чешской федерации продовольственных банков Вероника Лахова.

«Суть заключается в том, чтобы собрать как можно большее количество продуктов с длительным сроком хранения. Я объясню – за последний год нам удалось наладить сотрудничество с крупными супермаркетами по всей стране, которые бесплатно отдают нам продукты питания, у которых вот-вот закончится срок годности или он уже истек, но эти продукты еще вполне пригодны для употребления. А вот долгохранящегося продовольствия, которое мы можем приберечь «про запас», нам не хватает», - рассказывает Вероника Лахова. В списке наиболее востребованных товаров лидируют мясные и рыбные консервы, мука, крупы, бобовые, макаронные изделия, а также предметы личной гигиены: зубная паста, мыло, детские подгрузники.

«Например, несовершеннолетним мы не можем давать продукты с истекшим сроком хранения. Поэтому детским организациям мы поставляем продовольствие, полученное лишь во время сбора», - объясняет Лахова. Благодаря продуктам, подаренным чехами своим социально слабым согражданам, удается в течение всего года пополнять продовольственные пайки основными продуктами, которые из магазинов практически не поступают. Мероприятие проходит по всей Чешской Республике, пункты приема продуктов установлены в шестистах восьмидесяти супермаркетах.

Кому предназначена продовольственная помощь в первую очередь?

«Специфической направленности тут нет. Продовольственные банки стараются помогать всем организациям, которые заботятся о людях,оказавшихся в затруднительном положении, вне зависимости от того, молодые они или старые, бездомные, или просто вдруг не могут свести концы с концами», - говорит глава Чешской федерации продовольственных банков.

По данным опроса общественного мнения, участвовать в сборе намерена практически половина населения Чехии – 50% женщин и 38% мужчин. Средняя сумма, которой чехи готовы пожертвовать, колеблется между 100 – 249 кронами (4-10 евро).

Национальный сбор продуктов официально стартует в субботу, 10 ноября в 8 часов утра и заканчивается в 18 часов вечера, затем начнется своз товаров из магазинов в центральные краевые склады, где пройдет их сортировка по виду и сроку годности. В прошлом году удалось, таким образом, накопить более 370 тонн еды и свыше 40 тонн предметов личной гигиены.

