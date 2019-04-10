Под ручку с роботом и дроном на плече

Острый недостаток рабочей силы в Чехии, например, крупные интернет-магазины и сети розничной торговли решают пользуясь самыми современными вариантами. Традиционных кладовщиков и грузчиков в их гигантских складах заменяют роботы. Это считается наиболее эффективным способом расширения своего бизнеса.

Есть роботы-каменщики и роботы-сомелье. В одной из лечебниц чешской столицы работает полностью автоматизированная система доставки лекарств в отделения. В ряде чешских больниц врачи при помощи роботов проводят операции, а исследователи и спасатели всегда посылают умную технику туда, где живому человеку грозит смертельная опасность.

Полностью автоматизированный склад для обслуживания всей Европы, например, в Чехии в городе Острава был построен поставщиком рекламного текстиля фирмой Adler Czech. Благодаря этому компания ныне способна ежедневно обработать 3,5 тысячи упаковок с текстилем, что представляет собой 250 тысяч отдельных изделий.

Несколько ранее превратили свои склады в автоматизированные фабрики самые крупные в Чехии интернет-магазины Alza.cz и Mall.cz. На путь полной автоматизации встала также и компания Metro, развивающая сеть оптовых магазинов Makro.

Чешский интернет-супермаркет Rohlik еще в 2016 году заявил о тестировании системы доставки заказов покупателям также при помощи роботов-курьеров. Роботы на колесах, похожие на небольшой ящик, способны самостоятельно путешествовать в радиусе 6 километров, а клиент может следить за их местонахождением с помощью GPS.

Над головами людей все чаще слышно жужжание дронов.

Любители видеосъемки используют дистанционно управляемые машины для создания оригинальных фильмов, почта тестирует возможности доставки по воздуху писем и бандеролей, полиция наблюдает за ситуацией на дорогах.

Не обошла своим вниманием дроны также и армия.

Разработкой беспилотных летательных аппаратов для оборонных нужд в Чехии занимается Военно-технический институт, а испытания созданных моделей проходят на аэродроме в пражском районе Кбели.

«Мы располагаем профессиональной базой и 30-летним опытом технических разработок в области летательных аппаратов. Нашим детищем являются, например, летательные аппараты Optoelektron и Sokol. В настоящее время мы себя посвящаем не только крылатым, но и роторным машинам. Для Армии Чешской Республики мы разрабатываем новые дроны, которые примут на вооружение боевых подразделений. Наши беспилотные машины, например, могут вести наблюдение и оказывать поддержку наводчикам в авиации», – комментирует Иржи Протива, директор Военно-технического института.

В оснащении беспилотных летательных аппаратов могут быть не только видеокамеры, но также и датчики для измерения уровня радиации.

«В данном случае речь идет о дроне с шестью коаксиальными двигателями. Все необходимое оборудование спрятано в корпусе машины из композитного материала. Ни вода, ни пыль туда не попадут. Если есть необходимость, дрон может отправиться в полет в течение пяти минут. Высота подъема практически ничем не ограничена. На дроне установлены электромоторы, которые для своей работы не нуждаются в кислороде, как двигатели внутреннего сгорания. Беспилотная машина спокойно поднимается на пятикилометровую высоту. В управлении дрон очень прост и с ним справится любой человек, достаточно просто кликнуть на экране на место назначения, и он уже летит сам», – описывает возможности дистанционно управляемого многомоторного вертолета конструктор Властимил Слунечко.

«Разработка и наладка выпуска наших специализированных мини-дронов с целью их передачи армии должна быть завершены в течение ближайших 2-3 лет», – подчеркивает Иржи Протива, директор Военно-технического института.

Эти же дроны будут использоваться также и подразделениями системы интегрированной спасательной службы.

Одновременно с разработкой и совершенствованием беспилотных летательных аппаратов возникают также и системы перехвата дронов. Беспилотные вертолеты превратились в столь популярную игрушку, что например, любители фото– и видеосъемки частенько нарушают границы территорий, где проведение любых видов полетов категорически запрещено. Так, например, неоднократно нарушалось воздушная граница пражского аэропорта или же президентской резиденции – Пражского Града.

Системы защиты от «непрошеных гостей», а в случае аэропорта подобный «залет» может обернуться и катастрофой с множеством человеческих жертв, тестируются на пражском Императорском острове.

«Система определяет сектор появления дрона, а на экране вокруг летающего объекта появляется рамочка, означающая опасный предмет. Благодаря сенсорам мы можем точно определить тип появившегося дрона, так как каждый из них использует специфическую частоту для коммуникации. Установленные в зоне слежения камеры фиксируют все движущееся в зоне мониторинга объекты. Система точно отличает людей, машины и дроны», – говорит Войтех Шмейкал из фирмы «601».

Естественно, что дрон-нарушитель может быть и обезврежен. Способов осуществления такого задания много, но далеко не все из них предусмотрены действующим чешским законодательством. Можно, например, наладиться на частоту коммуникационной системы летательного аппарата и при помощи «глушилки» вмешаться в его управление. Дрон можно также поймать сетью или даже сбить.

Своего «охотника» на дроны готовится представить потенциальным клиентам компания «601». Систему перехвата в боевых условиях разработал Военно-технический институт.

«Мы создали специальное подвесное оснащение для гранатомета. После выстрела раскрывается сеть, которой можно поймать роторный дрон. Естественно, что это решение для боевых условий. В городской черте, где живут люди, этим трудно воспользоваться», – комментирует Иржи Протива.

В заключение необходимо напомнить, что в Чехии использование дистанционно управляемых летательных аппаратов для осуществления, например видеосъемки, строго регламентировано.

Без специального разрешения, как подчеркивает Якуб Карас из компании UpVision, невозможно осуществлять полеты в черте городов. Нельзя, чтобы дроны передвигались над головами людей. Существует также множество зон с запретом для полетов – химические комбинаты, АЭС, аэропорты и так далее. Летящий беспилотный аппарат должен находиться в зоне прямой видимости человека им управляющего. За нарушение действующих правил, если ничего серьезного не стряслось, можно поплатиться штрафом в размере до 5 миллионов крон (около 200 тысяч евро).