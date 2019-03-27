Под прицелом кибернетическая безопасность

Отчеты NÚKIB затребовал от 160 субъектов, которые заведуют «критической информационной инфраструктурой» – системами управления различными производственными и технологическими процессами важнейших объектов страны, информационно-технологическими сетями, а также связью, задействованной в системе государственного управления, обеспечения правопорядка и обороноспособности.

О существовании потенциальной угрозы национальной безопасности в связи с использованием технологий Huawei и ZTE государственными структурами и эксплуатацией ключевых объектов инфраструктуры Чехии «Национальный цент кибернетической безопасности» открыто заговорил в декабре 2018 года. Государственным учреждениям было рекомендовано отказаться от использования китайских технологий, выпущенных выше упоминаемыми фирмами. NÚKIB обратил внимание на то, что все китайские фирмы, работающие вне КНР, обязаны сотрудничать с разведслужбами своей страны. Компании Huawei и ZTE, поддержанные также посольством КНР в Праге, все заявления о «неблагонадежности» своих технологий немедленно отвергли. Тем ни менее, в январе 2019 года, по решению Генеральной налоговой дирекции Чехии, фирма Huawei была вычеркнута из списка претендентов на создание специализированного административного сайта «Мои налоги».

«Главная цель нашего задания – получение информации о мерах по снижению упомянутых видов риска. Нас интересует, как отдельные субъекты восприняли наше предупреждение, опубликованное в декабре 2018 года», – комментирует Радек Голы, пресс-секретарь «Национального центра кибернетической безопасности».

Часть субъектов проверку уже завершила, а некоторые могут и продлить отведенный срок. Аудиты безопасности продолжаются в МВД, Минфине, Министерстве юстиции, а также ведомствах сельского хозяйства и регионального развития.

Только в ведении Министерства внутренних дел находится 19 систем «критической информационной инфраструктуры». МВД планирует осуществлять аудиты безопасности периодически, что подтвердила пресс-секретарь ведомства Клара Пекницова.

Mинистерство обороны Чехии в начале февраля текущего года приказало своим сотрудникам удалить со служебного мобильного устройства Huawei приложение AirWatch, защищающее конфиденциальные данные в корпоративном облаке. Информацию новостному серверу «Чешского радио» iRozhlas.cz тогда подтвердил пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек.

По поводу «опасности использования цифровых технологий, приобретенных в недемократических странах» высказалась группа чешских политиков и военных.

Свои подписи под соответствующим обращением поставил бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, экс-посол Чехии в США и России Петр Коларж, бывший заместитель министра обороны Даниэл Коштовал и бывший депутат от христианских демократов Иван Габал.

Авторы заявления считают, что при выборе кибертехнологий нового поколения правительству следует принимать во внимание геополитические аспекты, в первую очередь, безопасность и ценностные ориентиры, «а не только вопрос ценовую выгоду и обещания компаний-поставщиков».

Указывая на КНР, составители обращения подчеркивают, что подход Чешской Республики к технологиям Huawei и ZTE должен исходить из ценностей чешской конституционной системы, обеспечения обороноспособности и суверенного будущего страны и чешского исторического опыта.

По мнению авторов письма, Чехия не может допустить «ослабления или даже потери контроля над новыми кибернетическими технологиями и информационными потоками в пользу страны, где нет ни демократии, ни открытости общества, ни правовой системы, основанной на власти закона, которая не соблюдает права человека и находится под властью компартии и ее репрессивного аппарата».

К этому инициаторы обращения также прибавили, что «Чешская Республика не может также игнорировать возрастающую кибернетическую угрозу со стороны России».