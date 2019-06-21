Почетные консулы – помощь гражданам и развитие связей

Почетных консулов выбирает Министерство иностранных дел, но я очень рад, что на самом деле это обоюдный процесс. Часто почетными консулами становятся люди, проявившие интерес помогать Чешской Республике в тех регионах, где у страны нет посольств или собственных консульств. Одновременно и мы стремимся найти подходящих кандидатов для сотрудничества там, где это необходимо, – говорит министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Все почетные консулы узко сотрудничают с чешскими земляческими организациями.

– Часто они сами являются членами земляческих обществ, так как по происхождению – чехи. Примером может послужить США, где находится самая крупная чешская община. Вместе они проводят множество мероприятий. Сотрудничество действительно узкое.

Почетные консулы не обладают столь широкими полномочиями, однако, несмотря на ограничения, они помогают решать множество проблем.

Глава МИД Чехии: В первую очередь помощь чешским гражданам оказывает в тех регионах, где нет стандартного чешского консульского отделения. В этом случае почетные консулы выдают временные документы взамен пропавших, помогают гражданам, вынужденным за пределами своей страны решать те или иные проблемы. В этих случаях почетные консулы являются неотъемлемой частью нашей сети заграничных представительств».

Во время пребывания в Чехии программа почетных консулов сочетает в себе как рабочие встречи, так и ознакомительные посещения. Например, консулы посетят канцелярию президента страны и Сенат, а также встретятся и с предпринимателями. Почетные консулы играют серьезную роль в реализации чешской программы экономической дипломатии.

Например, в белорусском Бресте Чешскую Республику представляет экономист Владимир Микулич, принимавший активное участие в проведении чешско-белорусского экономического форума в 2017 году и семинара для представителей стран «Вышеградской четверки». В 2016 году он организовывал заседание чешско-белорусской рабочей группы по вопросам энергетики, а также принимал участие в проведении двадцати различных культурных мероприятий.

С 2010 года чешский почетный консул работает в Казахстане в Алма-Ате. Здесь экономические связи между двумя странами развивает предприниматель Узакбай Айтжанов.

В киргизском Бишкеке в 2017 году почетным консулом Чехии стал Марат Джаанбаев, кроме Кыргызского национального университета он также является выпускником пражского Карлова университета.

В Молдове культурные и экономические связи с Чехией развивает Михаил Чебан. При его содействии было осуществлено несколько торговых миссий.

В России в Ханты-Мансийске экономическим и культурным сотрудничеством между двумя странами на правах почетного консула Чехии развивает банкир Дмитрий Мизгулин. Благодаря его усилиям чешские кинематографисты представляли свое искусство на фестивале «Дух огня», а в Чехии выступило несколько творческих коллективов из Сургута. Туристические фирмы Югры периодически принимают участие в чешских международных ярмарках, включая выставку «Regiontour» в городе Брно.