По 19 школьников на учителя. Чешские педагоги – самые перегруженные в ЕС

Класс или кружок?

В Словакии на одного учителя приходится семнадцать учеников. В Люксембурге количество учащихся скорее напоминает занятия кружка – педагогу предоставлена возможность для более близкого общения и построения хороших отношений с подопечными, число которых зачастую не превышает девяти человек. Относительно небольшие классы также в Норвегии и Греции.

В рамках GEMS-исследования (GEMS Education Solutions) в качестве примера приводилась система обучения в Финляндии, где в результате высокого уровня подготовки учащиеся занимают похвальные места в периодическом исследовании в рамках «Международной программы по оценке образовательных достижений». Авторы исследования считают, что оптимальных результатов в плане усвоения знаний можно достичь в ситуации, когда число школьников составляет в среднем от тринадцати до шестнадцати учащихся на одного педагога.

Меньше 2,5 минут на одного учащегося

«Девятнадцать учеников в классе – это вполне приемлемо», судят те, кто помнит гул голосов в классах по тридцать учеников и знает, что в некоторых странах учителям до сих пор приходится справляться с куда большей нагрузкой. Тем не менее, чешские педагоги предупреждают, что высокая численность учеников усложняет процесс обучения, отрицательно влияя на его качество и лишая учителей возможности более тщательной проработки материала и индивидуального подхода к каждому ребенку. Тем более что свое рабочее время педагогам приходится распределять между обучением в классе и другими занятиями: планированием, консультированием учеников, общением с родителями и опекунами, административной работой, не говоря уже об участии во внешкольных мероприятиях, необходимости индивидуальной подготовки и проверки домашних занятий.

Разделите число 45 (минут) на 19 (учеников) и вы получите менее 2,5 минут на одного учащегося, рекомендует учительница одной из школ многонаселенного пригорода Праги.

В интервью «Чешскому Радио» президент Ассоциации директоров основных школ ЧР Гана Стыблова отметила:

– Когда в классе слишком много учеников, это неприятно и самим учащимся, которые имеют право на получение образования. И, конечно, когда в классе более спокойная обстановка, что напрямую связано с количеством детей, учитель способен добиться лучших результатов в работе с ними.

Ситуация в ближайшие годы не претерпит изменений в лучшую сторону, предполагает сотрудник Экономического института Cerge Даниэл Мюних.

– Невысокий уровень интереса к профессии учителя, как и развитие демографической ситуации, свидетельствуют о том, что сдвиг в этой сфере в лучшую сторону не наблюдается.

Причиной является снижение престижа учительской профессии, что связано с уровнем зарплат чешских педагогов одним из самых плачевных среди стран, входящих в ОСЭР. Согласно данным исследования Cerge, в прошлом году средняя брутто учительская зарплата по Чехии составляла 1 400 евро. Именно поэтому школы сталкиваются с дефицитом педагогов и утечкой кадров.

Где взять шесть тысяч педагогов? Дефицит может увеличиться до 11 тыс.

При этом уже сегодня дефицит педагогических кадров в Чешской Республике является одной из наиболее острых проблем системы образования. В 2018 году в Чехии работали 4 172 базовые школы. Их посещала примерно 941 тысяча учащихся. В школах работали около 64, 3 тысяч учителей. Детсадам и образовательным учреждениям начального и среднего уровня не хватает шести тысяч педагогов, бьют в набат авторы исследования, обнародованного Министерством образования в 2019 году. В целом в педагогической сфере в настоящее время трудится примерно сто пятьдесят тысяч человек, средний средний возраст – свыше 47 лет. В следующем году дефицит кадров может увеличиться до одиннадцати тысяч вакансий.

Mинистр образования Роберт Плага предложил повысить учителям в 2020 году зарплаты на 10%, остальному персоналу – на 7%. Предлагаемую надбавку считают заниженной школьные профсоюзные организации и требуют повышения зарплат учителей на 15%, а других сотрудников школ – на 10%.

Нехватка квалифицированных преподавателей иностранных языков

Проблемой может стать не только дефицит кадров, но и нехватка квалифицированных преподавателей иностранных языков, как свидетельствуют итоги последнего анализа Чешской школьной инспекции. В учебных заведениях преподает около 10% педагогов, чья квалификация не соответствует прописанным критериям.

Примерно четверть преподавателей aнглийского и немецкого языков, преподающих с пятого класса, не имеет педагогического диплома соответствующей специализации. Однако, как заверили инспекторы, несмотря на эти недостатки, уровень преподавания языков на сегодняшний день является достаточно хорошим, хотя в будущем следует чаще предоставлять ученикам возможность общения с носителями осваиваемого ими языка.

Ученики 4 класса успешно прошли тест на уровень языковой грамотности (92% ). Около 90% школьников справились с 80% материала в предложенном варианте теста.

