Планетарий и обсерватория Брно – дворец звездного неба

В обсерватории Брно любители астрономии могут с помощью телескопов наблюдать реальное звездное небо или заглянуть в стереоскопический планетарий – крупнейший в Центральной Европе. Изображения, транслирующиеся на 17-метровое полушарие купола меняют пространство и время, буквально перенося зрителя в иное измерение.

Директор «звездного дворца» Иржи Душек не скрывает гордости, что его учреждение попало в топ-десять Европы: «Такая оценка нам очень приятна. Мы уже получали премии за архитектурное решение, но это было несколько лет назад, потому что наше здание – не самое новое, мы отмечаем его восьмой день рождения. Однако показательно, что проект не устарел и не теряет своих достоинств с течением времени, и мы рады, что нас заметили за рубежом».

Астрономия имеет в Чехии многовековые традиции – не будем забывать, что именно в Богемии работали Тихо Браге и Иоганн Кеплер, а многие чехи по сей день всерьез увлекаются наблюдением за планетами и светилами и даже открывают новые звезды. Поэтому сложно предположить, что в таком научном центре как Брно обсерватория и планетарий появились всего восемь лет назад.

«Первые планы по строительству публичной обсерватории появились еще перед Второй мировой войной. Потом, конечно, долго ничего не делалось, а в 1949 году начали ставить фундамент небольшой площадки для наблюдений в виде вращающегося купола, которая была открыта 16 октября 1954 года. В 1958 году началось строительство Малого планетария, в 1984 году – Большого планетария, а в 2010-2011 годах появилась сегодняшнее здание», – рассказывает Иржи Душек.

Белые окна в черную Вселенную

От ранних построек остались лишь внешние стены, то есть последний планетарий – это абсолютно новое решение, хотя ранее планировалось лишь провести реконструкцию уже имеющихся построек. «Архитектор Мартин Рудиш предложил великолепный радикальный проект. Его архитектурное бюро пришло к выводу, что нет смысла ремонтировать и достраивать – нужно снести здание и на существующем фундаменте построить новое в стиле современного функционализма».

Отличие планетария в Брно от своих собратьев – прежде всего, в цвете зданий. Космос ассоциируется с черным, так что большинство подобных площадок делают темными и закрытыми, а здесь вас окружают белые стены, которым дополнительную легкость придают большие застекленные плоскости, позволяющие видеть здание насквозь.

На планете Итокава никто не страдает лишним весом

«Ежегодно планетарий посещает 150 000 человек. Половина посетителей – это школьные экскурсии, вторая половина – семьи с детьми и студенты. Если считать с 1954 года, то в декабре этого года мы ждем, что количество посетителей в сумме составит четыре миллиона».

В планетарии есть много неожиданных интерактивных элементов. Например, можно узнать, сколько вы весите на планете Итокава. Для тех, кто безуспешно пытается похудеть, это как бальзам на раны, ведь там вес крупного человека составляет около одного грамма. А какие еще новинки подготовил планетарий Брно?

«Сейчас у нас пик сезона – это период с октября по апрель-май. Сейчас мы показываем программу «История путешественников по бесконечности». Это рассказ о двух зондах «Вояджер», которые с 1970-х годов совершают полет по Солнечной системе и пролетели мимо всех крупных планет. Также у нас подготовлена программа для детей «Волшебный утес», действие которого происходит под водой. Это приключения рядом с коралловым утесом. В начале следующего года пройдет премьера «Вселенной в 3D» – экскурсия по нашей Галактике. Также мы готовим программу, посвященную возникновению планеты Земля, и как на ней развивалась жизнь. В середине 2020 года мы представим наш самый дорогостоящий проект – «Брно-360» о том, как город выглядит не только сверху, но и снизу».

11 ноября 2019 года – не только молодое вино св. Мартина, но и транзит Меркурия

А что новенького ожидается во Вселенной? «Ближайшее интереснейшее, можно сказать, уникальное событие произойдет в понедельник, 11 ноября. И я имею в виду не праздник Святомартинского молодого вина, а прохождение Меркурия по диску Солнца, при котором Меркурий движется точно между Солнцем и Землей и виден как черная точка. На территории Чехии это явление можно наблюдать между 13 часами и 16.15, поскольку потом солнце уже садится. Такое явление происходит всего несколько раз за столетие, а сейчас наступает долгая пауза – следующий шанс увидеть его представится только в ноябре 2032 года», – напоминает директор обсерватории.