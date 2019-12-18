Планета по имени Макропулос

Об итогах голосования «Дай имя экзопланете» 17 декабря сообщила Академия наук ЧР. Конкурс IAU100 NameExoWorlds к столетию основания Международного астрономического союза в Париже проходил с июня по октябрь 2019 года и дал возможность 112 странам мира выбрать собственные названия для звезд и вращающихся вокруг них экзопланет. В нем приняло участие более 780 тысяч человек со всего мира.

В Чехии среди 1700 присланных вариантов были и придуманные в традициях чешского юмора, например, планету предлагали назвать в честь жареного сыра – популярного блюда чешской кухни. В шорт-лист из 17 финалистов попали «Вышеград», «Крконоше», «Снежка», «Влтавин», «Гранат».

Продолжает сотрудница Института астрономии Академии наук Соня Элерова: «20% предложений включало имя «Яра Цимрман», однако уже существует астероид с таким названием. Также встречались топонимы, чешские исторические деятели, боги древних славян, названия, связанные с чешской литературой и искусством в целом. Меня повеселило предложение назвать звезду "Надежда" – потому что выход в космос дает человечеству надежду, а поскольку вращающаяся вокруг нее планета непригодна для жизни, то ее посоветовали назвать "Утраченная надежда"». В заключительном голосовании приняло участие 4500 человек, большинство из которых выбрали вариант «Макропулос».

Правила конкурса достаточно жесткие – планеты не могут носить имя человека, умершего менее ста лет назад, и называться придуманным для этого случая словом. Разумеется, каждое небесное тело должно получить индивидуальное название, не совпадающее с другими, так что жюри пришлось отсеять вышеупомянутого Яру Цимрмана. Этот популярный вымышленный сатирический персонаж – так называемый «универсальный гений», изобретатель, математик, спортсмен, криминалист, поэт, писатель, композитор и философ, и его имя уже носит малое небесное тело Солнечной системы, открытое в 1996 году астрономом Зденеком Моравецом.

Чешский горячий юпитер в созвездии Рыси

Экзопланету, то есть планету, находящуюся вне Солнечной системы, которая теперь называется Макропулос, обнаружили еще в 2008 году и классифицировали как газовую класса горячих юпитеров. Она всего на 3% больше нашего Юпитера в Солнечной системе и вращается вокруг звезды, которая немного меньше Солнца. Даже астроном-любитель сможет разглядеть в бинокль эту звезду, которая будет теперь называться Абсолют. Планета находится гораздо ближе к своей звезде, чем Земля – год на ней длится чуть более четырех земных дней, и условия на ее поверхности совершенно не пригодны для жизни. Созвездие Рыси, к которому принадлежит звезда, расположено на расстоянии 900 световых лет от Земли. Созвездие ввел польский астроном Ян Гевелий в 1660 году, который так объяснил выбор названия: «В этой части неба встречаются только мелкие звёзды, и нужно иметь рысьи глаза, чтобы их различить и распознать».

Планету открыли астрономы Гавайских островов. Как они это сделали, объясняет астроном Петр Кабатц: «Она была обнаружена при помощи так называемого метода провала в светимости звезд, то есть когда она отбросила тень на звезду. И по тому, сколько света там не хватало, мы можем определить, что это за планета. Эта звезда старше, чем наша Солнечная система».

Гавайские ученые с любопытством ждали, какое же название для открытых ими звезды и планеты выберут чехи. «Первооткрывателям было интересно, что происходит с их звездой и планетой, так что мы переписывались. Теперь, после объявления результатов конкурса, я могу им сообщить, что их звезда ХО-5 называется "Абсолют", а планета – "Макропулос"», – подытоживает Соня Элерова.

Остается добавить, что России на конкурсе Международный астрономический союз досталась система из созвездия Большой Медведицы. Ее звезду — оранжевого карлика HAT-P-3 — назвали «Домбай» в честь популярного горнолыжного курорта и заповедника в Карачаево-Черкесии, а планету – «Теберда», в честь реки в том же регионе.

Что касается чешских имен, то на звездном небе можно отыскать небесные тела, которые носят имя «Масарик», «Гус», «Палах», «Коменский» и другие. На Луне существуют кратеры «Дворжак», «Яначек» и «Сметана», а на Венере – «Немцова». Появление во Вселенной планеты Макропулос можно считать подарком к юбилею писателя Карела Чапека, 130-летие которого будет отмечаться 9 января 2020 года.