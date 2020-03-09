План «Корона»: ограничение поездок, запрет на посещение стационаров, контроль на границах

«Наше государство все еще способно проследить за историей контактов каждого из больных, за происхождением вируса, как он попал на территорию нашей страны. Это очень хорошее и позитивное заключение», - сообщил в понедельник утром по окончанию заседания Совета безопасности премьер-министр Чехии.

Большинство чехов заразилось в Италии, или после контакта с людьми, прибывшими из этого государства. В связи с этим Андрей Бабиш заявил, что Италии следует запретить своим гражданам путешествовать в другие страны Евросоюза.

Совет безопасности Чехии, МИД Чехии и Миндздрав, с учетом быстрых темпов распространения коронавирусной инфекции по Европе, обнародовал новые рекомендации чешским гражданам. Чехов призывают хорошо взвесить необходимость любой поездки в государства, где зафиксировано наибольшее количество больных Covid-19. Актуальные данные доступны на сайте Министерства здравоохранения ЧР.

«Что касается Ирана, то наша рекомендация ясна – в настоящее время в это государство ездить не стоит», - заключил Бабиш.

«МИД Чехии старается выйти на контакт со всеми, кто в настоящее время находится за рубежом. Именно поэтому мы широко приветствуем инициативу Минздрава, который ведет переговоры с отдельными турагентствами, чтобы те предоставили государству списки клиентов, находящихся за пределами страны. Это позволит нам обращаться к ним более адресно», - сообщил глава МВД Ян Гамачек.

По мнению министра, полученная информация также поможет составить более четкую картину того, какие регионы можно считать потенциально опасными для посещения.

По итогам заседания Совбеза, государство далее приняло решение запретить поездки за рубеж всем госслужащим, за исключением командировок, одобренных на уровне министров отдельных ведомств.

Напомним, что после закрытия северных регионов Италии в зоне карантина оказались более 16 миллионов человек. Находящиеся там чехи могут беспрепятственно вернуться домой.

Введен запрет на посещение больных родственников

Начиная со вторника, в Чехии запрещено навещать пациентов больниц и других медицинских и социальных учреждений.

«Министр здравоохранения сегодня вынес постановление о запрете доступа посторонних лиц во все стационарные медицинские учреждения, в том числе дома престарелых, хосписы, заведения, предоставляющие социальные услуги. Навещать можно лишь несовершеннолетних пациентов, больных с ограниченной дееспособностью, рожениц, а также лиц, находящихся в терминальной стадии неизлечимого заболевания», - сообщил глава кабмина.

Режим ужесточен и на чешских границах. Работники таможенного управления, полицейские и пожарные с понедельника проводят выборочный контроль прибывающих в Чехию автомобилей. Пассажирам меряют температуру и раздают информационные бюллетени.

«Пассажиры, у которых выявляют температуру, превышающую 38 градусов, могут быть направлены в больницу или на карантин. Решение будет приниматься соответствующей Санитарно-гигиенической станцией», - сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

По данным на 12 часов, в больницу был перевезен один из водителей, пересекающих чешско-австрийскую границу в Долни-Дворжиште.

