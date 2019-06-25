Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века

Как-то холодным январским вечером в славном городе Пльзень, в трактире «У императора», собралась группа солидных господ коммерсантов. Потягивая пенный напиток, решили они основать в городе еще один пивоваренный завод. Тогда уже двадцать семь лет там работал «Мештянский пивовар», который сегодня мы знаем как «Пльзеньски Праздрой» (Plzeňský Prazdroj). Сказано – сделано. 25 июня 1869 года было зарегистрировано акционерное общество, и эту дату завод «Гамбринус» считает днем своего рождения.

В то время в Австрийской империи готовилась отмена так называемой пропинации – исключительного права на изготовление и продажу спиртных напитков, согласно которому в городе мог быть лишь один пивоваренный завод. Павел Зитек, главный пивовар завода «Гамбринус», рассказывает, что история его предприятия началась… с обмана.

«Самые знаменитые жители Пльзеня – промышленный магнат Эмиль Шкода и строитель Мартин Штельцер сразу же решили использовать ситуацию. Они оба были пивоварами – у них были доли и в «Мештянском» предприятии. Бизнесмены пошли на обман – в мэрии сообщили, что собираются учредить спиртовой завод, а построили пивоварню. Однако на тот момент, когда завод был готов, австрийский рейхстаг все еще не отменил пропинацию, так что им пришлось уплатить крупный штраф, но бизнес уже набрал обороты, завод стал давать прибыль и впереди были долгие годы процветания».

Отправной точкой для создания продукции новой пивоварни стал лагер низового брожения, который варил будущий «Праздрой». Даже земельные участки под здание фабрики коммерсанты приобрели по соседству с ним, чтобы иметь доступ к тем же источникам воды.

Однако название для нового пива – «Гамбринус» придумали не сразу, а ровно сто лет назад, так что на 2019 год приходится еще один юбилей, напоминает Павел Зитек. «Не будем забывать, что дело происходило в Австро-Венгрии, и главной маркой завода был Pilsner Kaiserquell. Поскольку предприятие являлось поставщиком пива ко двору императора, там выбрали название, которое переводится как "Пльзеньский императорский источник". Однако после Первой мировой войны чехи не стали бы пить пиво, названное в честь Габсбургов, и в 1919 году его переименовали в "Гамбринус"».

Слово Gambrinus произошло от имени Ян Примус, то есть Иоанн, или Жан, Первый. Этот герцог Брабанта и Лимбурга, живший в XIII веке, считается покровителем пивоваров. Он вошел в историю не только как успешный полководец – а его даже прозвали Победителем, – но и как миннезингер, любитель турниров, женщин и пирушек. Он даже повелел сварить красное пиво в честь некой рыжей красотки, которая отказалась ответить на его ухаживания, и согласился возглавить цех брюссельских пивоваров. Так что когда на бутылке или банке вы видите бородатого господина в короне и с кружкой пива, скорее всего – это именно Его Высочество герцог Жан Первый. В Пльзене монарха, который, кстати, является предком чешского короля Карла IV, иногда непочтительно называют просто Дед. Пиво под названием Gambrinus варят не только в Чехии, но и в Германии, Австрии, Дании и Румынии.

В ХХ веке пльзеньский пивоваренный завод переживал взлеты и падения. После Первой мировой войны из-за недостатка сырья там даже варили эрзац-пиво из меда и кореньев. В годы Второй мировой войны, во время бомбардировок Пльзеня американцами, здание завода «Гамбринус» было полностью уничтожено, и его восстановили буквально из пепла. В 1959 году «Гамбринус» был соединен с «Праздроем», а в 1990 году, после «бархатной» революции, предприятие было реконструировано. С 2017 года владельцем его является японская группа Asahi. Сегодня Plzeňský Prazdroj – крупнейший производитель пива в Чехии. Помимо Gambrinus, он варит такие сорта пива как Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Radegast. В 2018 году холдинг продал рекордные 11,5 миллионов гектолитров пива.

Вот уже 45 лет на заводе «Гамбринус» работает легендарный пивовар Зденек Полак, который сварил за эти годы почти тридцать миллионов гектолитров пива – это количество способно заполнить два больших городских пруда в Пльзене. Такой объем пива также равен пяти миллиардам полулитровых кружек.

«На прощание я хочу процитировать одно замечательное высказывание Бенджамина Франклина: "Пиво – ясное доказательство того, что нас любит Господь Бог"», – завершает своей рассказ Павел Зитек.

А пивоварня «Гамбринус» фантазирует, как будет выглядеть мир через 150 лет. Мода и технологии изменятся до неузнаваемости, но в одном можно быть уверенным – и через полтора века пиво Gambrinus останется прежним!