Пивная рапсодия в Пражском Граде, или какое пиво мы пьем

Фестиваль минипивоварен

– В Королевском саду, где уже проходят дегустации редких и подчас безукоризненных сортов пенного напитка, как уверяют нас некоторые знатоки, чаруют шестьдесят шесть солодовников. Судя по статистике, в Чехии практически еженедельно открывается один минипивзавод, нередко это семейные предприятия. Не многовато ли вообще, и наблюдается ли в других странах подобный бум?

– Да, наблюдается, причем, глазами стороннего наблюдателя, довольно неожиданно прежде всего в таких странах как Франция и Италия. В Италии, например, работает около тысячи небольших пивоварен, о чем чехи не подозревают. Однако победное восхождение крафтового пива на пенный Олимп началось в Америке. В США ежегодно открывается порядка 400 таких предприятий.

Мany Kraft во Франции и Италии

– По каким причинам такая тенденция наметилась именно во Франции и Италии, в прославленных винодельческих странах, а в случае Франции еще и с давней коньячной традицией?

– Видимо, потому, что пиво с удовольствием пьют во всем в мире, a тренд Мany Kraft, вручную изготовленного пива, как, впрочем, и другие тренды, связанные с ручным производством, в последнее время осваивают во всем мире. В Италии, где ранее существовали лишь пивоваренные предприятия, производившие довольно унифицированную продукцию, вдруг стали появляться пивзаводики. Они связали, и очень удачно, национальные традиции виноделия с пивом, отсюда и интересные находки.

– Чем обусловлен возросший интерес чешских потребителей к крафтовому пиву? Сказывается ли в поведении части заказчиков стремление дистанцироваться от так называемого европива, то есть пива, сваренного по европейскому стандарту крупными пивзаводами? Или это связано с желанием разнообразить привычный ассортимент ?

– Да, в значительной мере интерес связан с потребностью в разнообразии, с тем, что мы называем сегодня «гастрономическим туризмом», стремлением делиться впечатлениями, в том числе дегустационными. Люди хотят попробовать что-то новое, путешествуют по всему миру, который стал более открытым. А когда представляется возможность совершить дегустационное путешествие, что может касаться отнюдь не только пива, не покидая родные пенаты, мы не упускаем такой возможности.

Минипивоварни в роли лабораторий

– Могут ли, по вашему мнению, минипивоварни, объем производства которых несравним с объемом продукции крупных пивзаводов, оказать существенное влияние на культуру потребления в традиционно пивных странах?

– Да, конечно, могут, давление со стороны рынка во всех случаях стимулирует и даже принуждает крупных игроков к инновациям. Минипивоварни служат чем–то вроде лабораторий для крупных производителей, которые на их опыте проверяют, что именно может привлечь покупателей и как можно преуспеть на развитом рынке пивной продукции. Проанализировав все факторы, они сами берутся за производство.

– В соседней Германии, и особенно в Баварии, почти каждый городок гордится собственной минипивоварней, не говоря уже о больших городах, где их десятки. До какой степени может расширяться сеть региональных минипивоварен в гораздо меньшей по площади и численности населения Чехии, чтобы они себя прокормили?

– В том случае если речь идет о минипивоварне с рестораном, таких заведений на одной улице может быть хоть десять. Сто лет тому назад на чешской территории существовало около тысячи минипивоварен, так почему бы нам лет через десять не вернуться к тому же числу?

«Наше счастье, что мы сохранили исконно чешское пивоварение»

– Можно ли все еще говорить о сохранении традиций национального пивоварения в Чехии и других странах, в ряде случаев вековых, и в какой мере? Или мы имеем дело уже с унифицированной европейской технологией, применяемой в пивоваренной промышленности?

– Экономический фактор, несомненно, играет большую роль в пивоваренной промышленности, однако традиции национального пивоварения все еще существуют. И, по всей видимости, они начинают набирать силу, без оглядки на экономику, потому что сегодня производство – не проблема, в отличие от сбыта. Сегодня ведь продать можно то, что либо дешево, либо вызывает большой интерес. Можно сказать, что наше счастье в том, что мы сохранили свой исконно чешский напиток, пиво, и чешское пивоварение как таковое,

– подытоживает в интервью «Чешскому Радио» Ян Шурань.