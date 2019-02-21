Пираты требуют налогообложения деятельности «секс-работниц»

Во-первых, считают инициаторы соответствующего законопроекта, необходимо отказаться от соглашения, подписанного еще в 1950 году.

«Документ, который тогда подписали все будущие члены социалистического пакта, изначально содержит в себе ложь. В нем написано, что в наших странах никакой проституции не будет. Формулировка соглашения такова, что документ констатирует отмену проституции, отрицает ее существование. Естественно, что это вранье. Необходимо также учитывать произошедшие за истекший период времени изменения. Во времена подписания соглашения не было СПИДа. Венерические заболевания существовали, но они не были столь серьезными. Изменилось также и отношение людей к жизни», – комментирует депутат от гражданских демократов Богуслав Свобода.

Аргументы

«Мы считаем, что действующий ныне запрет на публичные дома или же ночные клубы, развивающие свою деятельность в «серой зоне», не эффективен. Каждый, кто когда-либо гулял по ночной Праге, знает, что заведения подобного рода в городе существуют. Вместо притворного игнорирования наличия, гораздо логичней заставить их включиться в систему сбора налогов и позаботиться о своих сотрудниках. В этой сфере нам необходимы государственные контрольные механизмы. Мы также изучили опыт Венгрии и подсчитали возможные налоговые доходы. Поступления в казну составляют около оного миллиарда в год», – комментирует автор идеи Якуб Михалек, глава фракции Пиратской партии.

От внедрения регулирующих мер он также ожидает улучшения социального положения проституток. В качестве аргумента Якуб Михалек приводит возможность официально доказать источник своих доходов, например, для получения ипотечного кредита.

Плюс во внедрении регулирования проституции Якуб Михалек видит и в более эффективном препятствовании распространения болезней: «Например, Швейцария в результате внедрения регулирования проституции в 2016 году дождалась 16-процентного снижения количества граждан заразившихся ВИЧ».

Контраргументы

Сказанное не убедительно для заместителя председателя фракции чешской парламентской компартии Лео Лузара: «Предложенный законопроект нацелен на граждан непосредственно предоставляющих платные секс-услуги, то есть на женщин, которые в проституции видят единственную для себя возможность заработать и обеспечить себе социальную базу. Хотя нас пытаются убедить в противоположном, для занимающихся проституцией женщин бизнесом она вовсе не является. Среди зарабатывающих секс-услугах людей непосредственные исполнительницы находятся на последнем месте. Главная прибыль уходит в руки сутенеров и владельцев помещений, арендуемых под клубы».

Здоровье, по словам члена компартии, в законопроекте также играет второстепенную роль: «Естественно, что это глупость. Ни в одном из представленных проектов не расписано параметров медицинских осмотров, которые должны осуществляться. В них нет гарантии, что если вы утром прошли осмотр, а вечером вступили в сексуальный контакт, то на следующий день не являетесь носителем инфекции».

Против легализации проституции выступают также парламентские христианские демократы.

«Выдвигаемые законопроекты, касающиеся сферы проституции, ведут к ее легализации. Мы это правильным решением не считаем. Проституция, с нашей точки зрения, ведет к снижению человеческого достоинства. Легализация проституции является еще одним шагом в этом же направлении. Мы считаем, что действовать нужно иначе. В первую очередь нужно помогать людям, пополняющим ряды проституток и проститутов. Помощь нужна детям, покидающим стены детских домов и матерям-одиночкам, которые, а мы это знаем, наиболее уязвимы в этом отношении. Мы уверены, что есть иные возможности, нежели легализация проституции», – уверен член депутатского конституционно комитета христианский демократ Марек Выборны.