Пираты предлагают легализовать домашнее выращивание медицинской конопли

38-летний Матей страдает от хронической боли в результате заражения энцефалитом и клещевым борелиозом с двадцати лет. «Каждый день повторяется та же ситуация – я просыпаюсь с болью головы, шеи. У меня сильные спазмы ног. Боль продолжается весь день, меняется лишь ее интенсивность».

Ни один из доступных анальгетиков не дал должного эффекта, пока Матей 15 лет назад впервые не попробовал медицинский каннабис.

«В то время невозможно было купить коноплю легально, поэтому мне приходилось приобретать каннабис на черном рынке. Конечно, это было связано с большими проблемами, так как я просто становился преступником. Да и сама трава была не тех сортов, которые наиболее подходят для лечения».

Как только появилась возможность, и поменялось законодательство, Матей начал покупать лекарственную коноплю легально в аптеке, однако тратил на нее огромные суммы денег. Теперь он выращивает ее дома, сам. Его лечебная доза - 6 граммов в сутки. Исходя из цен в аптеках, да и на черном рынке тоже, утверждает Матей, затраты на лечение легально приобретенной коноплей в его случае составляют 300 тысяч крон в год (12 тысяч евро).

Высокие цены на медицинский каннабис делают препарат недоступным для ряда пациентов. Именно этим представители Пиратской партии обосновали предложение разрешить чехам безнаказанно выращивать до пяти растений на человека.

«Это серьезная проблема. В Чешской Республике она касается около 880 тысяч человек. С курением марихуаны в целях расслабиться это не имеет ничего общего», - сообщил «Чешскому Радио» глава Пиратов Иван Бартош.

Министр здравоохранения Адам Войтех на прошлой неделе предложил премьеру Андрею Бабишу решать этот вопрос путем денежных субсидий, или включить каннабис в список лекарственных препаратов, оплачиваемых за счет медицинского страхования.

«Страховая компания покрывала бы 75 процентов стоимости медицинского каннабиса, оставшуюся сумму доплачивал бы сам пациент. Определенное финансовое соучастие пациента, на мой взгляд, обязательно», - говорит Адам Войтех.

На данный момент, прописать коноплю в Чехии могут лишь шесть десятков специалистов из двадцати тысяч.

«Медицинский каннабис не является лекарством как таковым. Он помогает уменьшить симптомы некоторых заболеваний, но его применение очень ограничено. Есть куда более серьезные проблемы, которыми нужно заниматься, например, лечением сахарного диабета, гипертонии. Половина населения страдает от ожирения. А использование каннабиса для специалистов даже не десятое дело», - считает глава Чешской врачебной палаты Мартин Кубек.