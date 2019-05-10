Пеший туризм в Чехии: 43 тысячи км маркированных маршрутов

Маркировкой пеших троп занимается Клуб чешских туристов (KČT), используя при этом четыре основных цвета – красный, желтый, синий и зеленый, а в качестве дополнительного еще и белый, которым обводится каждый знак, нанесенный краской по дереву или светящийся на заборе, углу здания, столбе освещения. Все знаки имеют стандартный размер: 10 на 10 см, для их правильного размещения разработана специальная методика. Правил, которые опытные маркировщики должны соблюдать - несчитанное количество.

«Уникальность чешской маркировки туристических троп как раз и заключается в том, что она на всей территории страны проводится по единой методике. В других странах, где тоже маркируют трассы, это далеко не правило», - рассказал в интервью «Чешскому Радио» председатель маркировочной комиссии KČT Павел Пршилепек.

«Сами маршруты мы не пересчитываем, хотя из нашей базы данных эту цифру, конечно, извлечь не сложно. Ведется подсчет общего километража маркированных пеших троп, а на сегодняшний день этот показатель на территории Чехии составляет более 43 тысяч. Клуб чешских туристов маркирует также велосипедные маршруты – их чуть более 38 тысяч км».

Необходимость использовать четыре цвета возникла исторически, первые маршруты были обозначены исключительно красным цветом, однако по мере того, как их сеть разрасталась, начали появляться и перекрестки маркированных трасс. Чтобы не получалось так, что во все четыре стороны уходит «красный», маршруты начали маркировать еще и синим цветом. А начиная с 1916 года, официально стали использовать все четыре цвета, к которым мы привыкли и сегодня.

Кроме самой маркировки, Клуб занимается, прежде всего, организацией походов на природу. Проводятся они практически каждые выходные. Некоторые встречи туристов-пешеходников превращаются в поистине масштабные мероприятия.

«Обычно количество участников исчисляется сотнями. Наибольшей популярностью пользуются походы на длинные дистанции, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Скоро состоится поход Прага - Прчице, где на старт регулярно встают около двадцати тысяч человек», - продолжает Павел Пршилепек.

В честь 130-й годовщины открытия первого маркированного маршрута, Клуб чешских туристов готовит массовый поход из Карлштейна и Бероуна в Сваты-Ян-Под-Скалоу. Акция пройдет 22 июня.

«Маршрут был выбран не случайно – это самая старая туристическая маркированная тропа, сохранившаяся на территории Чехии еще с 1889 года. Путь из Штеховице не сохранился из-за строительства водохранилища», - заключает Павел Пршилепек.