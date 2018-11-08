Первый рекорд робота-путешественницы – 1718 км

Aвтономные гуманоидные роботы способны присматривать за больными и пожилыми, помогать по домашнему хозяйству, осваивать азы паркура, отжиматься и при этом грамотно «потеть», играть в шахматы, а некоторым уже – и на нервы, «обещая» в ближайшем будущем лишить их работы.

«Пап, а робота ты бы не сделал?»

А как Mихала Сайдла осенила идея приобщиться к робототехнике? 13-летний сын Войта как-то его спросил: «Пап, а робота ты бы мне не сделал?» Так и появилась на свет «версия Матильда», которую Сайдловы начали брать на прогулки и к бассейну, учить кататься на самокате. Инженер-конструктор решил, что таким образом заинтересует потомка техникой и «роботикой». Позже Сайдл решил провести эксперимент, чтобы понять, сумеет ли его робот добраться до конкретной цели в роли голосующего на дороге.

Разработчик оснастил свою путешественницу разными сенсорами, гироскопом – он же гиродатчик, акселерометром и микрофонами, которые позволяют реализацию автономных схем поведения робота, а также снабдил в дорогу табличкой, специальной аптечкой, полотенцем.

«С водителями Матильда общается сама, сообщая им, куда ей необходимо попасть. Она свободно передвигается, а также по необходимости может заменить фитнесс-тренера или выполнить роль «сторожевого пса», – сообщил Сайдл.

Нам, правда, пока не довелось узнать, насколько убедительно лает этот робот небольшого роста, а вот обычное приветствие Матильды напоминает по тембру голоса персонаж кукольного театра: – Аhoj!

Автостопщица исколесила почти всю Чехию, добралась до цели, Пелгржимова, целой и невредимой, если не считать царапин, нескольких поврежденных кабелей для сервомоторов и того, что она начала прихрамывать. При этом оправдав ожидания конструктора и совместив в одном лице компаньона и исследовательскую платформу. За ее механическими плечами – 1718 километров, а достижение попало в Чешскую Книгу рекордов, которую ведут в городе Пелгржимов. В Чехии такой эксперимент осуществлен впервые в истории.

– Сколько водителей подвезло Матильду, и столкнулась ли она с препятствиями во время своего вояжа?

– У нас нет абсолютно точной информации о том, кто подвозил Матильду. Однако нам удалось связаться с 15 водителями, в обществе которых она путешествовала. С ними она преодолела примерно 75% расстояния своего пути,

– рассказал Михал Сайдл в интервью «Чешскому Радио».

– Вам не хотелось подстраховаться на всякий пожарный случай и установить за испытуемой скрытое наблюдение, не нарушая общего замысла?

– Нет, мы прослеживали траекторию движения с помощью компьютера. Собственно говоря, мы располагали той же самой информацией, как и те, кто болел за Матильду в социальной сети Facebook, посредством которой мы общались. Мы сообщали доступную информацию за пять минут до предположительного появления нашего робота в конкретном месте.

– В каких точках оказалась ваша автостопщица, не скупящаяся, судя по всему, на преподнесение сюрпризов и одаривающая всех встречных кокетливым светодиодным взглядом? Ей удалось людей посмотреть и себя показать?

– Maтильда практически исколесила всю Чешскую Республику, за исключением разве что Моравии. Мне немного жаль, что она туда не попала. Надо сказать, что наша «шалунья» на короткое время даже пересекла государственную границу и проникла не территорию соседней Польши. Мы до сих пор не знаем, пошутил ли таким образом кто-то из водителей, подвозивших Матильду, или на сервере произошла ошибка в GPS - навигации. А впечатлений у нее накопилось много – самых разнообразных. Думаю, что самыми интересными можно назвать встречу с черепахой, с которой наша автостопщица подружилась в Пардубицах. Или, например, вечеринку, устроенную еще одним ее почитателем в Пльзене, выигравшим в нашем «фейсбучном» конкурсе – вечер в питейном заведении выдался действительно бурным.

– Каковы ваши планы относительно этой путешественницы? Планируете ли вы создание других роботов?

– Maтильда займет постоянное место в экспозиции Музея рекордов и курьезов в Пелгржимове, куда мы ее торжественно сопроводим уже в ближайшую пятницу. Что касается других намерений, мы не будем топтаться на одном месте и планируем другие новшества. Возможно, что история Матильды будет иметь интересное продолжение, при этом мы, конечно, не собираемся повторять это оригинальное мероприятие.

Ранее на канале YouTube Михал Сайдл сообщил, что хотел бы отправить Матильду в путешествие по миру. Как знать, возможно, она удивит своего создателя и поднимет планку еще выше.