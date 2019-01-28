Первый чех, ступивший на берег Антарктиды

Поддержка Масарика и Бати

– Войтеха вначале приняли, потом отвергли, вновь приняли и еще раз исключили из состава экспедиции. Однако он проявил неимоверное упорство и все-таки отправился в Новую Зеландию за деньги, полученные от земляков – средства Войтеху предоставили, например, президент Масарик, известный предприниматель Томаш Батя и другие, и там убедил Бэрда взять его с собой в экспедицию,

– рассказал в интервью «Чешскому радио» председатель Полярной секции Чешского географического общества Михал Яноух.

Mоряк, истопник, собаковод

– Какую роль Вацлав Войтех выполнял в этой первой экспедиции?

– Он совмещал несколько профессий: был моряком, истопником, собаководом, а также стремился приобщиться к науке, которой хотел заняться позже, когда вернулся на родину и мечтал вновь принять участие в других экспедициях, а также вернуться к побережью Антарктиды. Однако осуществить эти планы ему уже не удалось.

В ту пору, а речь идет о мае 1930 года, Вацлав Войтех был единственным чехом, который удостоился высшей гражданской награды США, золотой медали американского Конгресса. Можно ли сделать из этого вывод, что в качестве участника экспедиции Бэрда он находился на «первой линии»?

– Если собранная мной информация верна, то это вообще был первый случай в истории, когда американский Конгресс одновременно наградил такое большое число людей, высоко оценив их вклад в исследование Антарктиды и с учетом достигнутых исследователями результатов. Я нашел в библиотеке Конгресса США информацию о том, что золотые медали тогда вручили 66 участникам экспедиции, серебряные семерым, а бронзовые девяти участникам. И Вацлав Войтех оказался именно среди тех, кто удостоился золотой медали.

После возвращения из экспедиции В. Войтех выступал с лекциями, рассказывал о пережитом и увиденном, публиковал очерки в газетах. В 1932 году в свет году вышла его книга об участии в антарктической экспедиции «Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem» («Моряком, истопником и собаководом за Южным полярным кругом»). В августе 1932 года он готовился к поездке на Аляску и должен был присоединиться к экспедиции чешского антрополога и врача Алеша Грдлички по изучению полярного климата, геологии и географии, однако в объятьях реки Эльба (по-чешски Лабе) вблизи города Садска его поджидала скорая смерть. Вместе с друзьями он отправился на каноэ по Эльбе, но лодка перевернулась, налетев на камни: Войтех потерял сознание и утонул.

Экспозиция в Новом Быджове

В Городском музее г. Новый Быджов действует постоянная экспозиция, рассказывающая о короткой, но содержательной жизни этого чехословацкого географа и полярного исследователя и его участии в антарктической экспедиции. Музей расположен примерно в трех километрах от Скршиван, родного местечка Войтеха, где установлен ему памятник. С 1986 года в Крконошах в его память ежегодно устраиваются гонки на собачьих упряжках, в которых также принимает участие лыжник. Собаки везут за собой нарты с необходимым снаряжением и запасом провизии.

Условия в полярных экспедициях 1930-х годов были диаметрально противоположны условиям работы нынешних исследователей, отмечает М. Яноух.

– Это были подлинные пионеры науки. Сегодня исследователи отправляются в экспедиции сроком до трех месяцев или полугода, их участники чередуются и вообще туда уже летают. Прежде исследователям приходилось добираться в Антарктиду на судах, и оставались они там весь год или даже два. Не говоря уже об огромной разнице в оснащении.

Чешская полярная станция база на южном полюсе Земли

Сегодня в Антарктиде работает чешская полярная станция им. Й. Г. Менделя. Она была открыта 22 февраля 2007 г. по инициативе Университета им. Масарика и используется, кроме, прочего, для тестирования разработанной в Чехии техники.

За истекший период времени на станции побывали многочисленные экспедиции. К числу самых значительных открытий, которые удалось сделать ученым, относится первое в истории доказательство существования фоссильных животных организмов в Антактиде и обнаружение останков плезиозавра.