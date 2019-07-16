Первый автомобиль земли чешской

Первым автомобилем Бенца был трицикл «Motorvagen», а в 1893 году он сконструировал более дешевый двухместный четырехколесный автомобиль «Victoria», развивающий скорость 17-20 км/ч, с двигателем мощностью 3 л. с. Она была оснащена горизонтально установленным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания с вертикальным маховиком. За первый год было продано 45 автомобилей этого типа.Модель производилась до 1900 года.

Одни на дороге

Либиг, уроженец Рейхенберга (сегодня Либерец), ставший впоследствии самым известным пропагандистом автомобильного транспорта в Богемии и первым владельцем водительских прав на ее территории, происходил из семьи владельца крупной мануфактуры. «Викторию» (Benz Viktoria) с заводским номером три он приобрел на средства своей семьи прямо на заводе Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik, известном также как Benz & Cie, и стал испытывать своего железного коня в автовояжах по Богемии. К всеобщему удивлению, в тандеме со своим другом, врачом Францем Странским ему удалось преодолеть расстояние в 939 км всего за 69 часов – по тем временам головокружительный успех! Средняя скорость, с которой передвигался автомобиль, составляла менее 14 км/ч. Это стало известно из сохранившихся путевых заметок, которые эти энтузиасты тогда аккуратно вели. Подробнее об этом в интервью «Чешскому Радио» рассказал куратор Национального технического музея в Праге Петр Кожишек.

Путевые заметки: похитьте нас!

– В путевых заметках барона Либига и доктора Странского описано, как у семьи Гинфельдов им, например, пришлось выкручиваться из ситуации, когда местные барышни давали понять, как бы их порадовало, если бы эти «рыцари» романтически похитили их и увезли на автомобиле. Упоминается в путевом дневнике и небольшой ремонт, к которому водителям пришлось прибегнуть во время поездки, ряд других подробностей и обстоятельств. Однако ни одного упоминания о том, что им встретился на пути другой автомобиль, вы там не найдете.

Для путешествия им потребовались полторы тысячи литров воды и сто сорок литров бензина.

Первый профессиональный автомобильный гонщик Богемии

Приобретенный Либигом и Странским опыт создал им репутацию героев и первопроходцев. Генеральный директор Копрживницкого завода Гуго Фишер, решив сделать своему предприятию рекламу, обратился к барону с просьбой сопровождать его в пути на новом автомобиле«Президент» в Вену. 21 мая 1898 года барон Либиг вместе с главой автозавода Фишером отправились на «Президенте» в город–резиденцию Габсбургов – к слову, в том же году в Вене появились первые городские железнодорожные линии, которые сегодня известны как U-Bahn и S-Bahn. 328 километров они проехали за 14 часов. В Вене их встретили с восторгом.

Барон Либиг стал первым профессиональным автомобильным гонщиком и выходил победителем различных гонок всех типов. Гоночные автомобили из Копрживнице постепенно совершенствовались, однако это отдельная тема. Через год после первого путешествия на «Виктории» 23-летний барон стал организатором первого в истории мирового автобилизма ралли из Либереца до немецкого Гондорфа длиной в 2,5 тыс. км.

Время от времени в Чехии организуются пробеги старинных автомобилей по стопам этого первопроходца. В Либерец съезжаются любители ретроавтомобилей и владельцы раритетов вроде Benz, напоминающего карету (на автомобиле разрешено ездить, хотя у него нет даже руля) или автомобиль Brush Runabout «B» 1909 года. Все эти, можно сказать, экспонаты движутся со скоростью до 15-20 км/ч, что составляет особую прелесть для участников таких мероприятий.

В прошлом в Либерец из Вены приезжали также внук и правнук фон Либига, чтобы почтить память своего славного предка. Они следовали за колонной машин-ветеранов.

С самой первой своей машиной «Викторией», как и с позже приобретенными автомобилями, Либиг не расставался до самой своей смерти. Умер барон в родном Либереце и похоронен на местном кладбище. Его «Виктория» в настоящее время украшает экспозицию Национального технического музея в Праге.