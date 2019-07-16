Первый автомобиль земли чешской

125 лет назад, а именно 16 июля 1894 г. из Либереца, во времена Австро-Венгрии носившего немецкое название Райхенберг, в дальнее путешествие отправилась повозка без лошадей, «kočár bez koní», как тогда об этом событии писали местные репортеры. За рулем каретной «Виктории», первого автомобиля, бороздившего просторы чешских земель, седел барон Теодор фон Либиг. Вместе со своим другом Францем Странским они совершили первый в истории страны автопробег, преодолев без малого 950 км, что, слову удивило и самого производителя новшества, пионера автомобилестроения Карла Бенца.
Первым автомобилем Бенца был трицикл «Motorvagen», а в 1893 году он сконструировал более дешевый двухместный четырехколесный автомобиль «Victoria», развивающий скорость 17-20 км/ч, с двигателем мощностью 3 л. с. Она была оснащена горизонтально установленным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания с вертикальным маховиком. За первый год было продано 45 автомобилей этого типа.Модель производилась до 1900 года.
Либиг, уроженец Рейхенберга (сегодня Либерец), ставший впоследствии самым известным пропагандистом автомобильного транспорта в Богемии и первым владельцем водительских прав на ее территории, происходил из семьи владельца крупной мануфактуры. «Викторию» (Benz Viktoria) с заводским номером три он приобрел на средства своей семьи прямо на заводе Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik, известном также как Benz & Cie, и стал испытывать своего железного коня в автовояжах по Богемии. К всеобщему удивлению, в тандеме со своим другом, врачом Францем Странским ему удалось преодолеть расстояние в 939 км всего за 69 часов – по тем временам головокружительный успех! Средняя скорость, с которой передвигался автомобиль, составляла менее 14 км/ч. Это стало известно из сохранившихся путевых заметок, которые эти энтузиасты тогда аккуратно вели. Подробнее об этом в интервью «Чешскому Радио» рассказал куратор Национального технического музея в Праге Петр Кожишек.
– В путевых заметках барона Либига и доктора Странского описано, как у семьи Гинфельдов им, например, пришлось выкручиваться из ситуации, когда местные барышни давали понять, как бы их порадовало, если бы эти «рыцари» романтически похитили их и увезли на автомобиле. Упоминается в путевом дневнике и небольшой ремонт, к которому водителям пришлось прибегнуть во время поездки, ряд других подробностей и обстоятельств. Однако ни одного упоминания о том, что им встретился на пути другой автомобиль, вы там не найдете.
Для путешествия им потребовались полторы тысячи литров воды и сто сорок литров бензина.
Приобретенный Либигом и Странским опыт создал им репутацию героев и первопроходцев. Генеральный директор Копрживницкого завода Гуго Фишер, решив сделать своему предприятию рекламу, обратился к барону с просьбой сопровождать его в пути на новом автомобиле«Президент» в Вену. 21 мая 1898 года барон Либиг вместе с главой автозавода Фишером отправились на «Президенте» в город–резиденцию Габсбургов – к слову, в том же году в Вене появились первые городские железнодорожные линии, которые сегодня известны как U-Bahn и S-Bahn. 328 километров они проехали за 14 часов. В Вене их встретили с восторгом.
Барон Либиг стал первым профессиональным автомобильным гонщиком и выходил победителем различных гонок всех типов. Гоночные автомобили из Копрживнице постепенно совершенствовались, однако это отдельная тема. Через год после первого путешествия на «Виктории» 23-летний барон стал организатором первого в истории мирового автобилизма ралли из Либереца до немецкого Гондорфа длиной в 2,5 тыс. км.
Время от времени в Чехии организуются пробеги старинных автомобилей по стопам этого первопроходца. В Либерец съезжаются любители ретроавтомобилей и владельцы раритетов вроде Benz, напоминающего карету (на автомобиле разрешено ездить, хотя у него нет даже руля) или автомобиль Brush Runabout «B» 1909 года. Все эти, можно сказать, экспонаты движутся со скоростью до 15-20 км/ч, что составляет особую прелесть для участников таких мероприятий.
В прошлом в Либерец из Вены приезжали также внук и правнук фон Либига, чтобы почтить память своего славного предка. Они следовали за колонной машин-ветеранов.
С самой первой своей машиной «Викторией», как и с позже приобретенными автомобилями, Либиг не расставался до самой своей смерти. Умер барон в родном Либереце и похоронен на местном кладбище. Его «Виктория» в настоящее время украшает экспозицию Национального технического музея в Праге.