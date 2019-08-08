Первопечатная Библия оказалась затерянной среди обычных книг

Рассказывает куратор «Подлипанского музея» Владимир Якуб Мрвик. Именно ему и улыбнулась «госпожа Удача» во время ревизии содержимого библиотечных полок.

– «Уже несколько лет подряд в нашей библиотеке осуществляется перевод в цифровой формат информации о касающихся у нас книгах. Постепенно формируется современный цифровой каталог, данные которого также поступают в общий каталог Национальной библиотеки. По мере того, как мы проходим наши фонды, удается делать также интересные открытия, подобные обнаружению упомянутой инкунабулы».

То есть первопечатной книги, выпущенной до 1500 года.

– «Книга была напечатана в Праге еще во времена правления Ягеллонов. В данном случае нам удалось обнаружить не просто самый старый экземпляр Священного писания на чешском языке, а это еще и самая древняя Библия, напечатанная на славянском языке. Одновременно в общемировом масштабе мы говорим о пятом варианте Библии, изданном на конкретном национальном языке. Жаль, что у нашей «Пражской Библии» не сохранился первоначальный переплет и утрачена часть страниц – отсутствует самое начало. Это и было причиной того, что мои предшественники эту инкунабулу не обнаружили».

Самым старинным «национальным изданием» считается печатный вариант Библии на немецком языке.

«Необходимо обратить внимание, что в нашем музее хранится около восьмисот старинных книг, то есть тех, которые были напечатаны до 1800 года, и все они относятся к категории редких. Однако о них нам было все известно. Тем не менее, когда я взял в руки «Пражскую Библию», хотя у нее и отсутствуют первые листы, то по типу шрифта сразу заподозрил, что, возможно, держу инкунабулу», – говорит Владимир Якуб Мрвик.

Всего в чешской столице с 1487 года и до конца XV века было выпущено чуть более 40 различных книг, относящихся к категории первопечатных. Экземпляров «Пражской Библии» сохранилось, к счастью, наибольшее количество – около 90 полных или почти полных экземпляров. Библии передавались в качестве наследства от отца сыну, этим и объясняется достаточно большое количество сохранившихся книг. К их числу относится и находка Владимира Якуба Мрвика.

С исторической точки зрения находка бесценна, поэтому ныне она находится в специальном хранилище под семью замками.

– «Это одна из мер предосторожности. Все старинные издания, выпущенные ранее 1700 года, мы храним вне нашего здания. Для хранения старинных книг необходимо создание определенного микроклимата. Например, нужно поддерживать постоянную влажность. Лучше всего их хранить в полной темноте без доступа солнечного света».

Отдельные первопечатные экземпляры «Пражской Библии» отличаются друг от друга. Дело в том, что книга преднамеренно выпускалась без каких-либо иллюстраций и орнаментированных инициалов – первых букв в начале глав книги. У продававшихся в XV столетии Библий также отсутствовал переплет. Ожидалось, что владелец Библии, если у него на это будут средства, украсит ее по своему усмотрению и только потом отдаст в переплет.